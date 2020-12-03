Короткой строкой

Приложение в помощь

Для жителей Прикамья запустят мобильное приложение «Где фермер?».

Интерактивная карта фермерских хозяйств Прикамья позволит, не выходя из дома узнавать, где находится ближайшая ферма, как до нее доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом.

– Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации, а у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Поэтому принято решение создать приложение, которое поможет в комплексе решить заботы двух сторон, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Поддержка фермеров

В этом году на поддержку фермеров Прикамья предусмотрено почти 300 млн рублей.

Из них 127 млн руб. – по гранту «Поддержка начинающих фермеров», 61,6 млн руб. – поддержка семейных животноводческих ферм, 60 млн руб. – развитие корпоративов, 51 млн руб. – поддержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Яркий пример реализации нацпроекта – грантовая поддержка «Агростартап». Напомним, максимальный размер гранта – 3 млн рублей, в 2020 году для получения поддержки подали почти 100 начинающих фермеров.

Льготная ипотека

Глава региона отметил высокую заинтересованность жителей в сельхозипотеке и сообщил, что Пермский край получит дополнительные средства для выдачи льготных ипотек. «Россельхозбанку из федерального бюджета направлено дополнительно 1,3 млрд руб. для выдачи льготных жилищных кредитов до конца года. Средства выделены в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий», – заявил Дмитрий Махонин и добавил, что край, со своей стороны, должен помочь четко выстроить работу по приему заявок на льготную ипотеку.

За 9 месяцев года жителям Пермского края выдано 360 льготных кредитов на сумму 691 млн руб. Из них 301 ипотеку на общую сумму 578 млн руб. выдал Россельхозбанк, 59 договоров на общую сумму 113 млн руб. – Сбербанк. Еще 267 договоров из поданных заявок будут заключены до конца года. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева. В общей сложности заявку на получение сельской ипотеки подали уже 2,8 тыс. жителей Пермского края. Процент одобрения в Пермском крае составил 21%, что чуть выше среднероссийского показателя. Как правило, причинами для отказа становятся плохая кредитная история и ошибки в документах.

Напомним, с 2020 года в Пермском крае реализуется госпрограмма комплексного развития сельских территорий, в рамках которой гражданам предоставляется льготная сельская ипотека. Она позволяет людям улучшить свои жилищные условия. Заявку на данный вид ипотеки житель Пермского края в возрасте 21-75 лет может подать в уполномоченные банки, кредит предоставляется на срок до 25 лет, по ставке не более 3% годовых. Величина кредита – до 3 млн руб., при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Источник – www.agro.permkrai.ru