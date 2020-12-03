Результат нелёгкого труда

Сезон полевых работ в хозяйствах давно завершен. Близится к концу и последний месяц осени, а, значит, пора подвести итоги. С какими результатами труженики села завершили сельскохозяйственный год, узнаем сегодня у заместителя главы городского округа по экономическому развитию, начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Татьяны Бушуевой.

– Татьяна Каюмовна, с каким успехом завершились сезонные работы для тружеников сельского хозяйства?

– Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена в срок. Отмечу, что на протяжении многих лет сельхозпроизводители нашего округа не производят товарной продукции растениеводства, уделяя основное внимание производству кормов.

– Чем могут гордиться осинские животноводы?

– Основу экономики хозяйств округа составляет производство молока. В этой отрасли сельхозтоваропроизводители добились определенных успехов. Поголовье коров в предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах округа за 10 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 244 голов (или на 17,5 процентов) и составило 1638 голов. Больше всего поголовье коров увеличилось в КФХ Смолоногиной Н.В. (на 75 голов) и в ООО «Итера» (на 35 голов). Молока за этот же период произведено 7970 тонн, что на 20 процентов выше уровня прошлого года.

– Кто в этом вопросе в передовиках?

– Следует отметить, что, хотя надой на одну корову в целом по округу практически не изменился, животноводам ООО «ВостокАгро» и ООО «Итера» удалось добиться роста этого показателя на 16 и 9 процентов соответственно.

– Как обстоят дела с заготовкой кормов в хозяйствах территории?

– Хорошо за летний сезон постарались и механизаторы, заготовив корма в среднем по округу в количестве 25,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота. Достаточный запас кормов даёт уверенность в безболезненном прохождении зимнего периода. Лидерами по заготовке кормов стали труженики ООО «Итера» (32,4 центнера кормовых единиц) и КФХ Шестаков Р.А. (31,3 центнера кормовых единиц).

– Какие хозяйства Осинского городского округа пользуются государственной поддержкой?

– Наряду с предприятиями – юридическими лицами на территории округа работают и крестьянские фермерские хозяйства. С поддержкой за счет краевого и федерального бюджетов продолжают реализовывать проекты по направлениям «Начинающий фермер» и «Семейная ферма» крестьянские фермерские хозяйства Александра Ивановича Шестакова, Натальи Антоновны Ларченковой, Романа Александровича Шестакова, Александра Ивановича Шеина, Ларисы Владиславовны Митраковой. Практически без привлечения бюджетных средств ведет деятельность КФХ Екатерины Владимировны Мерзляковой.

– Что можете добавить в завершение разговора?

– По итогам сельскохозяйственного года за добросовестный труд и личный вклад в агропромышленный комплекс Осинского городского округа почётными грамотами и благодарностями различного уровня награждены восемнадцать тружеников села. Мы благодарим их за работу и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Беседу вела Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Список награждаемых в 2020 году

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: тракторист ПК «Горизонт» Михаил Васильев и телятница КФХ Смолоногина Н.В. Татьяна Спирина;

Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания Пермского края по 23 избирательному округу Валерия Александровича Сухих: заведующий МТФ ПК «Горизонт» Ангелина Пименова;

Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания Пермского края по 23 избирательному округу Георгия Александровича Ткаченко: машинист зерноочистительного комплекса КФХ Смолоногина Н.В. Сергей Плотников;

Благодарственное письмо главы округа: животновод КФХ Шестаков Р.А. Василий Сыпачев, главный ветеринарный врач СПК «Кузнечиха» Ольга Панькова и тепличница ООО «Интеллект Агро» Татьяна Устинова;

Благодарственное письмо Думы Осинского городского округа: телятница ООО «ВостокАгро» Татьяна Козлова и тракторист ПК «Горизонт» Юрий Реблян;

Почетная грамота УРЭИЗО: механизатор ООО «Восток Агро» Анатолий Ермаков, скотник-пастух ООО «ВостокАгро» Владимир Десятков, тракторист, машинист широкого профиля КФХ Смолоногина Н.В. Василий Юков, оператор машинного доения ПК «Горизонт» Наталья Шайхилова, оператор по кормлению молодняка ООО «Итера» Николай Лихачев, механизатор ООО «Итера» Сергей Косолапов, тракторист СПК «Кузнечиха» Сергей Пьянков, скотник КФХ Ларченкова Виктор Кобелев и скотник КФХ Мерзлякова Е.В. Александр Мерзляков.

Кроме грамот и благодарственных писем, награжденные получили и денежные вознаграждения.

ВРЕЗКА

В целом по краю

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в Прикамье увеличилась урожайность овощей, зерновых и картофеля.

В среду, 25 ноября, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина были подведены итоги уборочной кампании.

Как отметил глава Прикамья, в этом году удалось вырастить хороший урожай. Посевная площадь составила порядка 730 тыс. га.

«Объемы посевных земель удалось немного увеличить. При этом мы продолжили оказывать меры поддержки аграриям. К примеру, для развития растениеводства было направлено около 600 млн руб. Кроме того, благодаря субсидиям было закуплено в 2,5 раза больше тракторов и комбайнов, чем в прошлом году. Это очень хороший показатель. Считаю, надо продолжать такую поддержку, поскольку износ техники очень большой. Решая этот вопрос, мы увеличиваем производительность труда, а фермеры сокращают расходы на обслуживание своего автопарка», – подчеркнул губернатор.

Напомним, для обновления сельхозтехники в Прикамье работает такая мера поддержки, как возмещение первоначального лизингового платежа. Дополнительно в этом году были введены компенсации 50% затрат на российские трактора и комбайны и 40% – на импортные.

Как рассказала министр сельского хозяйства Прикамья Оксана Бреднева, средняя урожайность зерновых по краю составила 15,7 ц/га. «Из 336 компаний 106 сработали выше этого показателя. А по таким культурам, как пшеница и озимая рожь (15,5 и 17,5 ц/га соответственно) были достигнуты самые большие за последние 10 лет показатели урожайности», – доложила министр. Всего по итогам уборочной кампании было собрано 350 тысяч тонн зерна.

Дмитрий Махонин обратил внимание на заготовку сена: «Очень важно, что в этом году сельхозпредприятия Прикамья вырастили и собрали 100% кормов на зиму. В прошлом году их приходилось завозить из других регионов. Сейчас в крае показатель заготовки сена полностью исполнен. Это означает, что наши аграрии могут спокойно перезимовать, не переживая за сытость и здоровье скота».

Среди положительных итогов уборочной кампании – повышение на 16% (в сравнении с прошлым годом) валового сбора картофеля. Всего было собрано 73 тысячи тонн. Урожайность этой культуры составляет 155 ц/га, что также выше уровня 2019-го на 21%.

Из-за уменьшения посевных площадей убавились и объемы овощей с открытого грунта (капусты, моркови и лука). В этом году в Пермском крае вырастили чуть более 22 тысяч тонн данных культур, на 15% меньше прошлогоднего. В то же время, показатель урожайности увеличился на 4% и составил 169 ц/га. Значительное увеличение сбора овощей ожидается в следующем году, когда в регионе будут дополнительно введены в оборот 30 га сельхозугодий. Это позволит повысить урожайность в 1,5 раза и собрать еще 6 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Кроме того, в следующем году будет введен в строй тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом. В нем планируется собрать 7 тыс. тонн томатов и 11 тыс. тонн огурцов, что может полностью закрыть потребность края в этих овощах.

Как добавила глава регионального Минсельхоза Оксана Бреднева, сразу после уборки урожая аграрии начали готовить почву к весенней посевной. На сегодня в Пермском крае подготовлено 215 тысяч га сельхозземель. Сев озимых на зерно осуществлен на 19 тысяч га, что на 27% выше уровня 2019 года.

«План по производству зерна на 2021 год – 428 тысяч тонн. Чтобы получить такой урожай, планируем продолжить поддерживать сельхозпроизводителей в разных направлениях. Общий объем субсидий составит более 250 млн рублей», – заключила министр сельского хозяйства региона.