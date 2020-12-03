В Пермском крае остановлен рост борщевика

В 2020 году власти Прикамья провели большую работу по уточнению территорий, засоренных борщевиком Сосновского, и совместно с муниципалитетами начали борьбу с ядовитым растением.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что уточненная площадь засорения борщевиком составляет почти 60 тыс. гектаров, из них​ 38 тыс. га – земли сельхозназначения, 5 тыс. га – земли лесного фонда, 9 тыс. га – земли населенных пунктов, 7 тыс. га – в полосах отвода дорог, земли промышленности.

– Вопрос засорения земельных участков борщевиком крайне важный. Это ядовитое растение опасно для здоровья людей. В этом году мы начали реализацию плана по ликвидации, но пока есть недочеты в нашей совместной работе. В некоторых территориях не реализованы контракты, в других вообще вообще не воспользовались субсидией на борьбу с борщевиком. При этом в ходе ликвидации стало понятно, что нужно более внимательно относиться к качеству выполнения работ, выбору подрядчика. По закупкам необходимо решить, как лучше сделать – проводить отдельные закупки или централизованные, – поставил задачу губернатор. Также Дмитрий Махонин обозначил, что конечная цель региональных властей – полностью очистить земли Прикамья от сорняка.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева отметила, что за​ 2020 год в Пермском крае​ от борщевика очищена​ территория площадью​ 4,32 тыс. га. В первую очередь борщевик уничтожался в населенных пунктах, в полосах отводов муниципальных дорог, на сельхозземлях и в лесах, граничащих с населенными пунктами. ​ План на ближайшие три года – очистить от борщевика 27 тыс. га. На уничтожение борщевика в 2020 году из краевого бюджета было выделено 30 млн руб. В 2021 и 2022 годах размер субсидии останется прежним. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по итогам заявок муниципальных образований в 2020 году распределило 24 млн руб.

В Осинском городском округе обработка путем опрыскивания гербицидами засоренных борщевиком территорий проводилась с июня. В 2020 году обработано около 120 гектаров площади как в городе, так и в сельских населенных пунктах.

В управлении развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа сообщили, что заявка на предоставлении субсидии на 2021 год в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожения борщевика Сосновского находится в стадии подготовки. В рамках данной заявки в Осинском городском округе планируется обработать в следующем году более 100 гектаров территории. Плановая дата проведения конкурсного отбора Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края – 18 января 2021 года.

Напомним, в Пермском крае в двух чтениях принят законопроект, в соответствии с которым собственники и арендаторы частных земель будут сами отвечать за устранение борщевика на их территории, – муниципалитеты смогут возлагать обязанности по уничтожению сорняка на частных землях в населенных пунктах на правообладателей этих территорий. В настоящее время такие обязанности возлагались только на владельцев и арендаторов земель сельхозназначения.

Сообщить об участках, засоренных борщевиком, жители региона могут на портале «Управляем вместе» в разделе с интерактивной картой. За время работы раздела на портал поступило 500 сигналов о засоренных территориях в 30 муниципальных образованиях. За каждым участком закреплен ответственный специалист, обеспечен выезд в целях обследования участка, далее участок заносится в систему для целей последующего удаления борщевика.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева:

– Благодаря совместной работе муниципалитетов, министерства и активных жителей, которые сообщали об участках, заросших борщевиком, мы определили и уточнили границы засоренных территорий.​ Это позволило создать​ публичную систему учета и контроля каждого участка​ и​ отслеживать ход уничтожения сорняка.​ В 2020 году юридически закреплена ответственность за засоренные участки в населенных пунктах за собственниками земли,​ получиен опыт проведения конкурсных процедур по привлечению подрядчиков для выполнения этих работ. Благодаря этим мерам мы впервые видим, что в Пермском крае​ остановился​ темп роста борщевика. В среднем темп его распространения в предыдущие несколько лет составлял порядка 4-5 процентов.