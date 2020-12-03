Безработица снижается

Число безработных граждан в Пермском крае ежедневно снижается. Если в сентябре на учете Центра занятости состояло порядка 67 тыс. граждан, то сегодня – около 43 тыс. чел. Таким образом, за два месяца число безработных снизилось почти на 40%, 15,6 тыс. жителей смогли найти работу. Снижение уровня безработицы происходит благодаря пакету мер, которые активно принимаются в Пермском крае в этом году.

Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете, и ставил задачи главам муниципальных образований усилить работу по организации занятости в их территориях. «Наша главная задача – поддержать людей, которые потеряли работу и оказались в трудной жизненной ситуации», – констатировал глава Прикамья на заседании Правительства. ​ Напомним, в ходе рабочей встречи президент России Владимир Путин попросил Дмитрия Махонина держать вопрос занятости на личном контроле.

В Пермском крае реализуются меры поддержки граждан Прикамья, заинтересованных в поиске работы. Среди них: активное содействие в трудоустройстве и повышении квалификации безработных граждан, создание дополнительных рабочих мест, в том числе и поиск кадров для крупных предприятий региона, а также возможности для профессионального обучения. На выравнивание ситуации на рынке труда направили из федерального и регионального бюджетов более 1 млрд руб. Средства направлены, в частности, на материальную помощь работникам пострадавших отраслей, на создание дополнительных рабочих мест, на субсидии субъектам МСП для сохранения рабочих мест, на выплаты предприятиям за временную занятость граждан, а также на заключение социальных контрактов на трудоустройство.

В регионе создаются новые рабочие места. В частности, этого удается добиться благодаря работе с главами территорий. На создание дополнительных рабочих мест в Пермском крае уже заявилось более 100 работодателей. Также в Прикамье принимаются меры по вовлечению безработных на временное трудоустройство и общественные работы. В общей сложности в эту работу смогли включиться около 300 работодателей. ​ Эти меры поддержки позволяют сохранить занятость и содействовать в трудоустройстве почти 2 тыс. чел.

Так, в Осинском городском округе уровень безработицы на середину ноября практически достиг значения на начало года. На 1 января в качестве безработных было зарегистрировано 312 человек (уровень безработицы 2,29%), на 25 августа произошел значительный рост – 821 безработный (уровень 6,04%). На 17 ноября уровень безработицснизился до 2,48%, зарегистрировано безработных 318 человек.

– Улучшение ситуации произошло в результате реализации комплекса мер, в том числе создания работодателями дополнительных рабочих мест и организации общественных работ, – сообщает Татьяна Бушуева, заместитель главы Осинского городского округа по экономическому развитию, – дополнительные рабочие места созданы индивидуальными предпринимателями А.И. Корековой, Е.Т. Чекменевой, С.Н. Азановой, ООО «Уральский пекарь». До конца года планируется создание еще 8 рабочих мест. Общественные работы организованы ООО УК «Оса», индивидуальными предпринимателями С.Н. Азановой, Н.Ю. Савельевой, И.В. Куксенковой, В.А. Чекменевым.

К декабрю в Осинском округе создано 8 дополнительных рабочих мест, к тому же 22 человека направлены на общественные работы.