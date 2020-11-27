Какие проблемы можно решить через соцсети?

Соцсети сегодня стали одним из эффективных инструментов для решения проблем. С их помощью жители могут обратить внимание на те вопросы, которые требуют вмешательств властей. И, как показывает практика, такие проблемы решаются гораздо быстрее, чем если бы житель обратился в администрацию с заявлением.
Чаще всего жители Пермского края сообщают о проблемах при дорожном ремонте, благоустройстве, водоснабжении, освещении и связи. Вот только несколько примеров таких обращений от жителей Пермского края.
Грязь на дороге
Житель Перми обратился через социальные сети к властям района: "Господин Карабатов,вы глава района или только зарплату получать!?
Наведите пожалуйста чистоту на дорогах,почему из года в год на дорогах такая грязь,мерзость и пакость!? Автомобили в грязи,обувь в грязи...
Администрация увидела это сообщение и дала поручение подрядчику вычистить территорию. Через два дня работы были выполнены.
Опасная дорога
Житель Губахи сообщил в социальных сетях о куче снега, которая закрывает обзор автомобилистам, создавая опасную ситуацию "Как увидеть помеху на дороге с такой уборкой снега?"
Администрация отреагировала на сигнал. Проблему устранили. Автору поста сообщили об этом в комментариях.
Опасный пандус
Житель Лысьвы написал в личные сообщения в официальный паблик «Пермский край» о том, что улицу с расположенным на ней пандусом не обрабатывают противогололедной смесью. Родители с колясками рискуют травмироваться.
Администрация города отреагировала на это сообщение, пандус и вся улица были подсыпаны. Фотографии обработнного тротуара разместили в социальных сетях.
Свет в парке
Житель Краснокамска сообщил о сломанных фонарях в парке. Одна из опор покосилась, некоторые светильники не горели.
Местные власти опору фонаря отремонтировали, кроме того, дали задание подрядчику отремонтировать фонари, которые не горят.
В личные сообщения
Жительница п. Тюлькино Соликамского округа попросила у губернатора помощи в личных сообщениях в Инстаграме. После наводнения она не может добиться проведения полного ремонта в доме. Глава региона дал задание местной администрации решить этот вопрос, и через некоторое время жительница сообщила, что работы провели.
Куда писать?
Для того, чтобы напрямую отправить свой вопрос властям, можно написать:
- в официальную группу пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края «Пермский край»:
- Вконтакте: https://vk.com/permkrai20
- Фейсбук: https://www.facebook.com/permkrai20
- Одноклассники: https://ok.ru/permskykray
- Инстаграм: https://www.instagram.com/permkrai_2.0/
- в официальные аккаунты губернатора Пермского края:
- Вконтакте: https://vk.com/mahonindn
- Инстаграм: https://www.instagram.com/mahonindn/
- Одноклассники: https://ok.ru/profile/581187822012
- в официальные группы органов местного самоуправления
- на портал «Управляем вместе»: