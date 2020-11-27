Какие проблемы можно решить через соцсети?

Соцсети сегодня стали одним из эффективных инструментов для решения проблем. С их помощью жители могут обратить внимание на те вопросы, которые требуют вмешательств властей. И, как показывает практика, такие проблемы решаются гораздо быстрее, чем если бы житель обратился в администрацию с заявлением.

Чаще всего жители Пермского края сообщают о проблемах при дорожном ремонте, благоустройстве, водоснабжении, освещении и связи. Вот только несколько примеров таких обращений от жителей Пермского края.

Грязь на дороге

Житель Перми обратился через социальные сети к властям района: "Господин Карабатов,вы глава района или только зарплату получать!?

Наведите пожалуйста чистоту на дорогах,почему из года в год на дорогах такая грязь,мерзость и пакость!? Автомобили в грязи,обувь в грязи...

Администрация увидела это сообщение и дала поручение подрядчику вычистить территорию. Через два дня работы были выполнены.

Опасная дорога

Житель Губахи сообщил в социальных сетях о куче снега, которая закрывает обзор автомобилистам, создавая опасную ситуацию "Как увидеть помеху на дороге с такой уборкой снега?"

Администрация отреагировала на сигнал. Проблему устранили. Автору поста сообщили об этом в комментариях.

Опасный пандус

Житель Лысьвы написал в личные сообщения в официальный паблик «Пермский край» о том, что улицу с расположенным на ней пандусом не обрабатывают противогололедной смесью. Родители с колясками рискуют травмироваться.

Администрация города отреагировала на это сообщение, пандус и вся улица были подсыпаны. Фотографии обработнного тротуара разместили в социальных сетях.

Свет в парке

Житель Краснокамска сообщил о сломанных фонарях в парке. Одна из опор покосилась, некоторые светильники не горели.

Местные власти опору фонаря отремонтировали, кроме того, дали задание подрядчику отремонтировать фонари, которые не горят.

В личные сообщения

Жительница п. Тюлькино Соликамского округа попросила у губернатора помощи в личных сообщениях в Инстаграме. После наводнения она не может добиться проведения полного ремонта в доме. Глава региона дал задание местной администрации решить этот вопрос, и через некоторое время жительница сообщила, что работы провели.

Куда писать?

Для того, чтобы напрямую отправить свой вопрос властям, можно написать:

- в официальную группу пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края «Пермский край»:

- в официальные аккаунты губернатора Пермского края:

- в официальные группы органов местного самоуправления

- на портал «Управляем вместе»: