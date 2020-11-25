Минфин Прикамья: "Средства, предусмотренные на борьбу с COVID-19, увеличены на 1 млрд рублей"

На сегодняшний день на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотрено 15,8 млрд руб.

Об этом сообщает Министерство финансов Пермского края. Из них средства федерального бюджета составляют 9,7​ млрд руб. В краевом бюджете по поручению губернатора Дмитрия Махонина предусмотрено более​ 6 млрд руб., в том числе средства резервного фонда правительства края 4,5 млрд руб.

За неделю эта сумма увеличилась на 1 млрд руб.: 889 млн руб. Пермский край получил от федерации на стимулирующие выплаты медикам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом и жителям из групп риска заражения. Еще почти 103 млн руб. были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских и иных работников медицинских организаций, осуществляющих деятельность по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Фактически на мероприятия направлено 9,9 млрд руб., что на 500 млн руб. больше по сравнению с ранее израсходованными средствами. Значительная часть средств из них направлена на стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь с COVID-19, – 308 млн руб.

Напомним, как сообщалось ранее, основная часть средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусом,​ направляется в сферу здравоохранения.​​ ​Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций, приобретение средств индивидуальной защиты,​ закупку медоборудования, лекарств, а также проведение лабораторной диагностики.

Помимо этого, значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения. Дополнительные средства направлены​ на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций.​ Напомним, для субъектов малого и среднего предпринимательства, наименее защищенной категории бизнеса введены налоговые меры поддержки с целью сокращения возможных негативных экономических последствий. В перечень пострадавших отраслей в регионе включены более 30 сфер деятельности, в которых занято почти 190 тыс. чел.