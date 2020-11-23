В октябре жители Прикамья обратились за помощью к местным властям через соцсети более 3,7 тыс. раз​

За октябрь жители обратились в муниципальные органы власти через соцсети 3710 раз. Самые активные пользователи – в Перми (970 обращений), Лысьве (243), Березниках (229), Пермском районе (186) и Соликамске (175 обращений).

Также активно обращаются к местным властям через соцсети жители Губахи, Кунгура, Краснокамска, Александровского и Добрянского городских округов.​ Чаще всего жители пишут в адрес местных властей в соцсети «Вконтакте».



Социальные сети в этом вопросе, считает глава Прикамья, помогают держать оперативную связь с населением и решать насущные проблемы жителей.

Одним из примеров оперативного решения проблемы – устранение лужи на отремонтированном участке дороги на ул. Новогайвинской в Перми. В октябре там завершился ремонт, но неравнодушная местная жительница увидела, что подрядчик недобросовестно справился со своей задачей – у остановки образовалась огромная лужа, из-за которой невозможно было подойти к транспорту. Местная администрация увидела это сообщение и обязала подрядчика исправить дефект дорожного покрытия. Работы были выполнены, и доступ к остановке восстановлен.







Другая пермячка пожаловалась в личные сообщения группы «Пермский край» в соцсети «Вконтакте» на мусор в районе Мотовилихинского пруда. Местная администрация оперативно отреагировала на это сообщение, и уже через пару дней территория была очищена.







Житель Октябрьского городского округа написал в соцсетях о том, что на улице из люка бежит вода. Местная администрация увидела это сообщение и подключилась к решению вопроса. На следующий же день авария была устранена.



Напомним, также о проблемах в территориях жители Прикамья могут сообщить через портал «Управляем вместе». Сейчас на сайте вновь открыты «зимние» темы, теперь жители Прикамья могут сообщить о гололеде на проезжей части, о нарушении норм применения противогололедных средств. Все традиционные «зимние» темы можно посмотреть здесь https://vmeste.permkrai.ru/messages.



В период распространения коронавируса прикамцы могут сообщить о нарушении мер безопасности в общественных местах и транспорте.