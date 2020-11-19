Две территории Прикамья выполнили годовой план расселения аварийки по региональной программе на 95%

За январь-октябрь 2020 года среди муниципальных образований Прикамья по реализации региональной программы расселения аварийного жилья в лидерах город Березники и Горнозаводский городской округ. Годовой план в этих территориях выполнен на 95%, сообщает Минстрой Пермского края.

В Березниках расселены 15 домов общей площадью более 2,4 тыс. квадратных метров, в благоустроенные жилые помещения переехали 74 человека. В Горнозаводском городском округе из двух аварийных домов площадью более 0,9 тыс. квадратных метров переехали 34 человека.

Во время бюджетного послания Законодательному собранию Пермского края губернатор Дмитрий Махонин отметил, что расселение аварийного жилья – один из приоритетов властей Прикамья. «С помощью нацпроекта и региональной программы к 2023 году порядка 18 тыс. жителей Пермского края должны улучшить жилищные условия. При этом по темпам расселения мы являемся лидерами в Приволжском федеральном округе – эту динамику важно сохранить», – подчеркнул Дмитрий Махонин. Держать вопрос на личном контроле губернатора попросил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи.

Всего в региональной программе расселения аварийного жилья участвуют восемь муниципалитетов: Пермь, Березники, Соликамский, Чайковский, Горнозаводский и Чусовской городские округа, Пермский муниципальный район и Юрлинский муниципальный округ. Реализация программы продолжается.

Отметим, в Пермском крае организован комплексный подход к расселению аварийки. Граждане переезжают в благоустроенное жилье благодаря двум программам: национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, и региональной программе расселения. Цель нацпроекта – ликвидировать все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года, в срок до 1 сентября 2025 года. В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными позже.

С начала 2019 года благодаря двум программам в крае расселено уже 142,143 тыс. квадратных метров жилья, в благоустроенные жилые помещения переехали 9146 человек.