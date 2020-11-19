Почти в 100 школах и детских садах Прикамья появится новое современное оборудование

В Прикамье почти 100 школ и детских садов в 19 территориях обновят материально-техническую базу. На закупку и модернизацию лабораторного, учебного и компьютерного оборудования из краевого бюджета направлено более 26 млн руб.

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Как отмечают в Министерстве образования и науки Пермского края, финансирование получат те образовательные организации, которые в текущем году завершили процедуру реорганизации. Каждой школе будет выделено от 250 до 500 тыс. руб. в зависимости от количества учащихся в школе, детским садам – от 75 до 175 тыс. руб. Учреждения самостоятельно определяют, какое оборудование необходимо приобрести. Это могут быть персональные компьютеры, интерактивные доски, проекторы и др.

Благодаря краевой поддержке новое оборудование появится в школах и детских садах Октябрьского, Чердынского округов, Частинского района, Перми, Краснокамска, Кизела и других территорий Прикамья.

Ранее губернатор Пермского края подчеркивал, что в сфере образования необходимо устранять территориальное неравенство. По словам главы региона, все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Для достижения этих целей в крае продолжается техническое оснащение школ, создаются новые центры притяжения для дополнительного образования детей с современным оборудованием, которые позволяют совершенствовать навыки и компетенции.

Отметим, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России, в 2020 году для 101 школы Пермского края приобретается компьютерное и интерактивное оборудование на общую сумму более 228 млн руб.

Кроме того, для реализации современных образовательных программ в сентябре текущего года в 20 территориях Пермского края открылся 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Здесь ребята на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах.

С октября по Пермскому краю курсирует уже 2 мобильных кванториума. Всего до конца года с помощью двух передвижных «Кванториумов» планируется посетить 12 территорий и обучить 2400 детей.