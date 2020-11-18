Осинским школьникам вручили знак "Гордость Пермского края"

Шестой год в нашем регионе реализуется краевой Закон ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края», который вышел в 2014 году. В 2020-м, как и в предыдущие годы, среди 107 победителей есть имена и осинских ребят.

По решению муниципальной комиссии на соискание такой высокой награды в край были направлены материалы пяти учеников трех образовательных учреждений. И в результате конкурсного отбора в числе самых интеллектуальных, успешных, талантливых, активных и целеустремленных ребят Прикамья и Осинского округа по мнению членов краевой комиссии по присуждению знака удостоены все пять юных осинцев. Кстати, каждый из победителей получит приятный бонус к нагрудному знаку в размере 5000 рублей.

На этот раз Книга Почёта «Гордость Пермского края» пополнилась новыми именами. В номинации «Интеллект» знак отличия получили два ученика СОШ № 4: выпускница 11 класса Ольга Еловикова и выпускник 9 класса Тимур Ахтариев. Замечу, что в прошлом году этот юноша получил знак в номинации «Культура и искусство». На этот раз в номинации «Культура и искусство» высокой наградой поощрен воспитанник Детской школы искусств, 8-классник СОШ № 4 Матвей Пирогов. В номинации «Общественная деятельность» – выпускник 9 класса второй школы (а в настоящее время студент Колледжа профессионального образования ПГНИУ) Матвей Стариков и ученица 11 класса СОШ № 2 Дарья Дьяконова. Эти трое юношей и две девушки проявили выдающиеся способности в учебной, научной, творческой и общественно полезной деятельности, продемонстрировали высокие результаты в конкурсах не только регионального, но и всероссийского, международного уровней.

В этом году церемония вручения знака «Гордость Пермского края» проходила в новых реалиях. В формате онлайн-видеоконференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех обладателей знака отличия Пермского края с заслуженной победой и поблагодарил родителей и педагогов за достойное воспитание и содействие в раскрытии талантов и творческого потенциала подрастающего поколения Прикамья. Во время онлайн общения ребята поделились с губернатором секретами своих достижений.

Затем Дмитрий Махонин лично вручил награды ребятам, набравшим наибольшее количество баллов в конкурсе. В завершение мероприятия он заверил, что традиция чествования лучших из лучших обязательно продолжится.

Осинские юноши и девушки получили знаки отличия «Гордость Пермского края» и подтверждающие их сертификаты из рук главы Осинского городского округа Алексея Григорьева, который признался, что такие замечательные, целеустремленные и талантливые в разных областях ребята дают ему как главе территории дополнительный стимул в работе. Алексей Вадимович выразил надежду на то, что это лишь начало их удачной карьеры, что и в будущем они продолжат прославлять родную осинскую землю и Пермский край в целом.

Ребята со своей стороны тоже выразили слова благодарности за поддержку родителям и близким, педагогам, друзьям и школам. Каждый из них мечтает достичь чего-то значимого в жизни. И, как показывает время, уверенно идет к своей цели, преодолевая новые вершины и пополняя своё портфолио дипломами, благодарственными письмами, сертификатами и медалями.

Впереди – целая жизнь, полная мечтаний, свершений и взлётов. Нет запретов, чтоб летать. Для вас создаются все условия для успешных реализаций планов. Не останавливайтесь на достигнутом, ребята, ведь вы гордость всего региона!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Справка «ОП»

Всего с момента существования конкурса в Осинском районе (а теперь округе) знаком отличия «Гордость Пермского края» поощрены 33 человека: шесть – в 2015-м, четыре – в 2016 году, пять – в 2017-м, пять – в 2018 году, восемь – в 2019-м и пять – в 2020 году.

Интересен факт, что уже второй юноша из четвертой школы удостоен этого звания дважды.