Соцсети помогают жителям Прикамья взаимодействовать с властью

В сентябре в группе газеты социальной сети ВКонтакте появился сигнал подписчика о разбитой дороге во дворе дома по ул. Богомягкова, 10 в Осе. А в ноябре жители дома сообщили, что дворовая территория благоустроена, ямы заасфальтированы.

Зачем тратить время и бумагу, отправлять по почте жалобы и дожидаться ответа, если проблемы, которые беспокоят жителей городов и сел Прикамья, можно решить гораздо быстрее с помощью соцсетей? Можно отправить личное сообщение в аккаунт местной администрации или даже главы региона, либо просто разместить пост в популярном паблике.

Губернатор Дмитрий Махонин поставил перед главами муниципалитетов активизировать онлайн-взаимодействие с жителями поселений. И теперь можно отправить личное сообщение в аккаунт местной администрации или даже главы региона или просто разместить пост в популярном паблике.

Соцсети помогают властям выявлять те проблемы, которые волнуют местное население. Благодаря такой работе все вопросы удается решать оперативно и всегда быть на прямой связи с жителями – можно уточнить, где именно требуется спилить аварийное дерево или убрать несанкционированную свалку, и сразу получить обратную связь – лайк за выполненную работу.

Свалку ликвидировали

Житель Перми написал в личные сообщения губернатору Пермского края в Инстаграме о свалке мусора, которую неделями никто не убирает.

Глава региона дал задание разобраться в проблеме. И меньше чем через неделю свалка была ликвидирована. Пермяк выразил благодарность за оперативное решение проблемы.

Баскетбольную площадку привели в порядок

Жительница Соликамска написала в личных сообщениях в официальном сообществе Соликамского городского округа, что после монтажа баскетбольной площадки в селе Родники подрядчики не убрали за собой мусор.

Местная администрация помогла решить этот вопрос, территорию привели в порядок.