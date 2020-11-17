Как в Прикамье наладили контакт властей с жителями

Современные технологии позволяют находить современные решения. Практически любой вопрос без лишней бумажной волокиты можно адресовать непосредственно местной или краевой администрации в социальных сетях. Если проблема не решается, то можно написать лично в аккаунт губернатора.
Всё в центре
Социальные сети помогают власти выявлять проблемы жителей региона и оперативно реагировать на них. Этим занимается Центр управления регионом Пермского края. Как работает алгоритм?
Например, жительница Перми обратила внимание властей на сообщение в одном из городских пабликов. В личные сообщения она отправила пост, в котором говорится об аварийной ситуации с канализацией, в результате чего нечистоты попали в лесную зону. Власти города, узнав о проблеме, подключились к решению. Как выяснилось, действительно произошла аварийная ситуация в ливневой канализации. Сообщение жительницы помогло быстро отреагировать и ликвидировать последствия.
Пермячке в ответном сообщении рассказали о предпринятых мерах.
Забота о жителях
Ещё один пример. Житель Перми сообщил в личных сообщениях в Инстаграм губернатора о плохом состоянии трамвайной остановки.
Глава региона дал поручение местной администрации разобраться в этой ситуации. И уже в скором времени остановку привели в порядок, о чем пермяк сообщил Дмитрию Махонину со словами благодарности.
Светлый город
Жительница Лысьвы обратилась в соцсетях к администрации города с сообщением об отсутствии освещения на одной из улиц:
«Даже в центре не горят фонари,по Мира от Сбербанка и выше— темнота! Может,пора уже вам применить власть и разобраться? Если в приоритете будет безопасность жителей— это вам большой плюс».
Местные власти быстро отреагировали на этот сигнал, сообщили, что виной всему обрыв кабеля, и приступили к ремонтным работам.
Ещё в одном из населённых пунктов края в ситуацию пришлось вмешаться губернатору. После сообщения «в личку» на улицах стало заметно светлее.