Главврач пермской больницы: «К лечению каждого пациента с COVID-19 нужно подходить индивидуально»

Медики поясняют, что не всем пациентам с признаками ОРВИ необходима госпитализация.



​Главный врач клинической больницы Свердловского района краевой столицы Александр Буторин рассказал, когда пациентов с признаками ОРВИ госпитализируют и в каких случаях показано лечение дома.

На сегодняшний день в больнице Свердловского района развернуто 509 коек для лечения пациентов с COVID-19. В «красной зоне» медицинскую помощь больным оказывают 653 сотрудника. Все прошли обязательный курс обучения, круглосуточно работают компьютерный и магнитно-резонансный томографы.



«Врачи нашей больницы работают с коронавирусом уже 7 месяцев. К лечению каждого пациента нужно подходить индивидуально, потому что у всех течение заболевания идет по-разному. Именно опыт и знания врача позволяют правильно поставить диагноз, назначить лечение и получить эффективный результат. Конечно, не всем заболевшим показана госпитализация. Принимать такое решение должен врач, после проведения осмотра. Именно он может верно оценить состояние пациента, а не сам пациент, как это иногда бывает. При легкой степени заболевания коронавирусной инфекцией для выздоровления амбулаторного лечения достаточно», – пояснил Александр Буторин.​



По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусную инфекцию в легкой форме переносят около 80% пациентов. Кроме того, у большинства детей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. При домашнем лечении для пациентов обязательно соблюдение режима самоизоляции. Решение о госпитализации принимает медицинский работник на основании данных, полученных при осмотре и исходя из состояния пациента.​



Всего в Пермском крае амбулаторное лечение коронавирусной инфекции проходят 2673 человека, из них около 200 – жители, прикрепленные к клинической больнице Свердловского района Перми. Для таких пациентов организованы бригады, которые в круглосуточном режиме выезжают на дом к пациентам и оказывают необходимую помощь. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, чтобы контролировать их состояние, на базе каждого медучреждения созданы колл-центры. Узнать номер своего можно по телефону единой горячей линии: ​ +7 (342) 258-07-87.



Отметим, Минздрав РФ разработал 9-ю версию рекомендаций для врачей по диагностике, лечению новой коронавирусной инфекции и восстановлению после болезни. В каждом регионе эти рекомендации могут быть адаптированы с учетом местных особенностей эпидемической ситуации. ​



Александр Буторин также обращает внимание, что решение о необходимости компьютерной томографии и исследования на коронавирусную инфекцию, как и о госпитализации, должен принимать специалист.

«Несмотря на точность компьютерной диагностики, при прохождении томографии пациент получает определенную дозу облучения. Поэтому подобные обследования рекомендовано проходить не чаще 1 раза в полгода. В случае недомогания и появления признаков ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику, если это позволяет самочувствие, вызвать неотложную или скорую помощь. Врачи проведут осмотр и примут решение, нужно ли КТ-исследование. На основании полученных результатов, а также выраженности сопутствующих симптомов будет определен формат лечения: амбулаторно или в медучреждении. Еще раз повторю: принимает решение врач», – подчеркнул Александр Буторин.



Отметим, на сегодняшний день для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 29 медучреждениях Прикамья развернуто 4333 койки. На 9 ноября доля свободного коечного фонда составляет 37,1% от норматива для региона (1827 коек). В ближайшие дни еще порядка 120 дополнительных коек планируется развернуть в клинике РЖД в м/р Парковом в Перми. Соответствующие договоренности уже достигнуты с организацией.

Напомним, для оказания неотложной помощи жителям региона в поликлиниках увеличено число медиков, которые ведут прием и работают в колл-центре. Например, в Пермской городской клинической поликлинике количество бригад неотложной медицинской помощи и медицинского персонала, работающего в кабинетах неотложной медицинской помощи, увеличили практически в 3 раза.



Напомним, в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены ковидом. При симптомах респираторной вирусной инфекции необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, после первичного осмотра начинать лечение согласно рекомендациям и назначениям. ​



С полным списком телефонных номеров для вызова врача поликлиники по месту жительства можно ознакомиться здесь.