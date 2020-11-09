В Пермском крае запущено смс-уведомление о результатах тестов на COVID-19

Пока сервис работает в тестовом режиме на исследованиях, проводимых в шести лабораториях.

В выходные в Прикамье начали тестировать смс-уведомления о результатах исследований на COVID-19. Поручение по автоматизации информирования жителей Пермского края, которые сдали тест на COVID-19, дал губернатор Дмитрий Махонин на одном из последних заседаний оперштаба по борьбе с коронавирусом. «Жители жалуются на длительный срок получения результатов исследования, они не могут понять, могут ли они выходить из дома, продолжать работать. По себе помню, как я нервничал, когда сдал тест. Нужно максимально автоматизировать этот процесс», – ставил задачу губернатор.

В выходные смс-уведомления начали получать жители, чьи тесты исследовались в лаборатории Краевой клинической больницы, центра СПИДа, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор) и ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» (Киров). Количество лабораторий планируется увеличить.

«Для того чтобы получить результат по смс, заболевшему необходимо уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, актуализировать свой сотовый, – поясняют организаторы системы уведомления в Медицинском информационно-аналитическом центре Пермского края (МИАЦ). – При этом информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о дальнейших действиях заболевшего».

Сейчас в Пермском крае ежедневно выполняется порядка 8 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. На первом этапе смс-уведомления смогут получать 20% заболевших. После подведения предварительных итогов и выполнения необходимой корректировки доля получателей будет увеличена.

Напомним, уведомления в личном кабинете «К врачу» смогут получить только зарегистрированные в системе пациенты, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги». Результаты лабораторного исследования будут отображаться в личном кабинете пациента, в разделе электронной медкарты. «Результаты медицинских исследований отображаются в электронной карте, только если пациент сдавал анализы в лаборатории госучреждения. Потому что лишь они имеют доступ к Единой информационной системе здравоохранения Пермского края. Частные исследовательские центры к ней не подключены. На данный момент результаты в систему вводят только 20% лабораторий Пермского края», – поясняют специалисты МИАЦ.