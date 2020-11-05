Благодаря Дмитрию Махонину в Пермский край поступит вторая крупная партия лекарств

На этой неделе ожидается поступление 170 тысяч упаковок препаратов.

На этой неделе из Курска в Прикамье будет доставлена вторая крупная партия ​лекарств от производителя «Фармстандарт». Наладить регулярную поставку препаратов стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с компанией. Дополнительно к предыдущей поставке аптеки Прикамья получат 20 тыс. упаковок "Арбидола" и 150 тыс. пачек парацетамола. Таким образом, за две недели в Пермском крае будет доставлено и распределено по аптекам 100 тыс. упаковок арбидола, 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок парацетамола.​

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На​ совещании с аптечными сетями Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона, вопрос особенно актуален сейчас из-за повышенного спроса. Противовирусные препараты назначаются как для лечения и профилактики ОРВИ, так и для медикаментозной профилактики коронавируса. «Сейчас есть сложности в получении лекарств, связанные с введением новой системы маркировки в стране. Поэтому проблема​ с временным​ дефицитом препаратов в аптеках есть у всех регионов. Краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит​ здоровье и​ жизнь наших земляков», – обозначил Дмитрий Махонин.

Руководитель сети аптек «Планета здоровья» Александр Броварец отметил, что пока затруднения с поставками лекарств еще сохраняются. «Производители не получили долгожданного разрешения на поставку маркированных лекарств.

Поэтому большая часть поставок пока сдерживается. Дефицит по ряду препаратов остается, в том числе по противовирусным и антибиотикам. При этом спрос на лекарства среди жителей Пермского края остается высоким. Дмитрий Николаевич вновь лично ведет переговоры, чтобы помочь пермским аптекам получить лекарства быстрее», – поделился Александр Броварец.​

В первой половине ноября ожидаются новые поставки «Азитромицина» и «Левофлоксацина» от других производителей. В случае отсутствия задержек в ​ маркировке на стороне производителей согласованные количества ​ должны покрыть месячную потребность покупателей при текущем спросе.