В больницах Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернуто 111 коек

На сегодня в Пермском крае перепрофилировано еще 111 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дополнительные места развернуты в четырех медицинских учреждениях в Перми, Кудымкаре и Соликамске.

В частности, в МСЧ № 1 и ГБ №6 краевой столицы для приема больных с COVID-19 подготовлены еще по 30 коек, также 30 мест открыто в больнице Коми-Пермяцкого округа и 21 – в Соликамской ГБ. Таким образом, на сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 4189.



Развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 29 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (13 учреждений), а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.



​Ранее на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что открывать дополнительные места в медорганизациях под прием больных с коронавирусом необходимо, но важно учитывать потребность региона в сохранении плановых приемов и баланса нагрузки на медиков. «Больницы ориентированы на лечение пациентов со средней и тяжелой формой ковида. Для бессимптомных пациентов, проходящих амбулаторное лечение, на базе поликлиник мы организовали дистанционные консультативные центры, врачи сопровождают их удаленно», – обозначил Дмитрий Махонин.



Как подчеркивают в региональном Минздраве, резерв для увеличения мест в медицинских и санаторных учреждениях Пермского края сохраняется. Напомним, в ближайшие две недели еще порядка 120 дополнительных коек планируется развернуть в клинике РЖД в м/р Парковом в Перми. Соответствующие договоренности уже достигнуты с организацией.



​По данным Роспотребнадзора на 2 ноября, в Пермском крае зарегистрировано 13 879 заболевших коронавирусом, инфицированные обнаружены во всех территориях региона.



В Министерстве здравоохранения Пермского края обращают внимание, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.



Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.