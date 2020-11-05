Минздрав Прикамья: Какие бывают тесты на коронавирус, как проводятся, и о чем говорят их результаты?

В Пермском крае в сутки проводят около 8 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

Их назначают врачи, тест ПЦР обязаны сдать въезжающие из заграницы (в течение трех суток), а также работодатели проверяют сотрудников на инфекцию, чтобы не допустить ее распространения на производстве. Кроме того, пользуются популярностью тесты на антитела (метод ИФА), которые позволяют проследить, был ли человек инфицирован в последние несколько недель, и имеется ли у него иммунитет.



Все виды тестов в разных случаях могут использоваться для диагностики, но основным видом исследований все-таки является тест ПЦР.