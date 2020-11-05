Лекарства в аптеках Пермского края начнут появляться быстрее

По всей стране упрощен порядок маркировки лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь аптеки и медучреждения смогут продавать лекарства сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше для этого нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе. При этом из-за большого потока заявок система часто подвисала, и аптеки не могли продавать даже те препараты, которые находились у них на складах.

Ранее этот вопрос обсуждался на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с крупнейшими аптечными сетями региона. Глава Прикамья обозначал высокий приоритет обеспечения лекарствами жителей края в период распространения ОРВИ и гриппа, а также попросил представителей аптек контролировать цены на лекарства: «Сейчас у жителей повышенный спрос на лекарственные препараты. Поэтому прошу отнестись с пониманием и контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых», – отметил Дмитрий Махонин.

В пресс-службе Правительства РФ уточнили, что новый режим мониторинга лекарств связан с повышением спроса на препараты и эпидемиологической ситуацией в стране. Он будет действовать «до полной готовности всех участников отрасли».

Напомним, в конце октября в Пермский край благодаря​ усилиям​ Дмитрия Махонина в Пермский край прибыла крупная партия лекарств. В аптеки региона поступило более 90 тыс. упаковок противовирусных и антибиотиков.