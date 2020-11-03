Дмитрий Махонин поставил вопрос обеспечения медорганизаций Прикамья кислородом в приоритет

На аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил и.о. заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову держать на особом контроле вопрос поставки кислорода в медорганизации региона. «Общаюсь с главврачами больниц, где развернуты ковидные отделения, они говорят, что существенно увеличилось потребление кислорода. То, чего раньше хватало на месяц, сейчас уходит за 4-7 дней, – рассказал губернатор и поставил задачу вопрос решить в течение недели. – Мы не должны допустить перебоев в поставках кислорода, как это случилось в других регионах страны. Необходимо уже сейчас, пока у нас есть запасы, предусмотреть бесперебойные поставки и техническую исправность, либо замену оборудования».



Как пояснил и.о. министра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнев, сейчас мы наращиваем потенциал, ведь увеличилось число пациентов, которым показана терапия кислородом, это необходимо, чтобы держать насыщенность крови кислородом на достаточном уровне. «Еще летом мы провели модернизацию оборудования и смогли организовать централизованные форматы подачи кислорода до кровати пациента, а где нет такой возможности – используются кислородные концентраторы. Кроме того, прогнозируя рост заболеваемости, в летний период специалисты Министерства проработали возможность дополнительной поставки аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов в регион, уже со второй половины сентября данные поставки осуществляются. Это позволило при необходимости сразу переводить всех нуждающихся пациентов на кислород. На данный момент медучреждения в достаточном объеме обеспечены кислородом и оборудованием», – подчеркнул Евгений Рожнев.



Напомним, в Пермском крае развернуто более 4 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По поручению губернатора новые койки развертываются ​ с учетом потребности региона в сохранении плановых приемов и баланса нагрузки на медиков. Примерно к 10 ноября дополнительные койки планируется развернуть в клинике РЖД – еще порядка 120 мест. Соответствующие договоренности уже достигнуты с данной организацией.



В настоящее время в Перми задействовано 13 медучреждений, в которых на сегодня развернуто 2857 коек. Еще 1332 койки в других территориях Прикамья: Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле, Коми-Пермяцком округе, Чайковском, а также в Пермском районе.