Ильдар Маматов продолжает развивать самый длинный турмаршрут в мире

Прикамье – родина самого протяженного образовательно-патриотического турмаршрута в мире, повторяющего путь легендарных Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга. Проект «Великая Северная экспедиция» объединяет 111 городов 42 регионов нашей страны, а также Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Казахстан, Китай, Монголию, Нидерланды, Норвегию, США, Францию, Швецию и Японию.

В настоящее время к реализации проекта «Великая Северная экспедиция» на межрегиональном уровне присоединились Иркутская, Тюменская, Омская и Томская области, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края. Соответствующий документ был подписан меду автором проекта Ильдаром Маматовым и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» в сентябре. В октябре подготовлены экскурсии и аудиогиды по Иркутску, Тюмени, Омску, Томску, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Красноярску, Барнаулу и Чите.

Кроме того, материалы о регионах-участниках включены в компьютерную образовательную программу «Экспедиция Витуса Беринга», созданную на базе одноименной передвижной интерактивной выставки Пермского краеведческого музея. Ссылка на скачивание: https://bering-expedition.ru/program. Ильдар Маматов отметил, что от Пермского края в проекте участвуют девять населенных пунктов: Дуброво, Елово, Кишерть, Кунгур, Оса, Пермь, Соликамск, Суксун, Чайковский (Сайгатка). «Мы разработали тематический маршрут о пребывании экспедиции Беринга в городах Прикамья, чтобы раскрыть турпотенциал нашего региона, по-новому рассказать о России как туристам со всей Европы, так и жителям нашей страны. Перед путешествием по маршруту можно изучить книги серии «Маршрутами Великой Северной экспедиции» в краевом музее», пройти онлайн-квест и викторину, а также прослушать аудиогид», – пояснил путешественник.

Туристы смогут также познакомиться с циклом передач «По следам Витуса Беринга», который стартовал в октябре на телеканале «Звезда» при поддержке Русского географического общества. Съемки программы состоялись в августе-сентябре. Ее ведущий, актер Арарат Кещян, прошел по маршруту великого командора и первооткрывателя.

Справка ОП

Проект «Великая Северная экспедиция» реализуется при поддержке Агентства по туризму и молодежной политике, муниципалитетов и турбизнеса края, регионов-участников.

Отметим, ранее соглашение о продвижении межрегионального туристского маршрута «Маршрутами Великой Северной экспедиции» было подписано между Пермским краем, Иркутском, Улан-Удэ, Барнаулом, Кемерово, Томском, Новосибирском, Петропавловском-Камчатским, Екатеринбургом и Тюменью. Сайт проекта: www.bering-expedition.ru.