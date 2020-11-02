Прикамье получит более 200 млн руб. на закупку СИЗ и лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов больных коронавирусом, проходящих лечение на дому (амбулаторно). Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.



Владимир Путин отметил, что часть людей, у которых новая коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, но существуют трудности с доступностью лекарств. «Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», —озвучил он.



В Пермский край из федерального бюджета на эти цели будет направлено 98 млн рублей. Как пояснили специалисты краевого Минздрава в настоящее время готовятся все необходимые документы - для получения финансирования и начала закупки лекарственных средств.



«На следующей неделе будет доработан и утвержден региональный порядок выдачи бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19. Планируется, что первые партии препаратов мы начнем передавать заболевшим через одну-полторы недели. Это будут делать врачи, осуществляющие медицинское сопровождение инфицированных на дому. На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем в ближайшей перспективе обеспечить бесплатными лекарствами более 10 тысяч таких пациентов», - отметили в краевом Минздраве.



Напомним, ранее на совещании с аптечными сетями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона. Для сохранения бесперебойных поставок противовирусных медикаментов глава Прикамья договорился с курской компанией «Фармстандарт» об опережающей поставке в одну из аптечных сетей края более 50 тыс. пачек «Арбидола» (100 мг), 30 тыс. пачек «Арбидола» (50 мг) и 10 тыс. упаковок антибиотика «Азитромицин».



Он также акцентировал внимание представителей аптечных сетей на необходимость объединения усилий в борьбе с коронавирусом. «Сейчас у жителей повышенный спрос на лекарственные препараты. Поэтому прошу отнестись с пониманием и контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых», - отметил глава Пермского края.



Кроме того, по поручению Владимира Путина на мероприятия по борьбе с коронавирусом регионам будет выделено дополнительно 10 млрд руб. На Пермский край предусмотрено 105 млн. руб. Эти средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, а также на укрепление материально-технической базы больниц Прикамья, где лечат пациентов с COVID-19.



Кроме того, краевой Минздрав готовит соглашение на получение 15,7 млн рублей дополнительно. Средства предназначены на покупку оборудования для лабораторий медучреждений, которые проводят диагностические исследования на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.