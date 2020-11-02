В Пермском крае Всероссийская акция #МыВместе заработала с новой силой

За полгода добровольческое движение объединило свыше 2.2. тыс. неравнодушных жителей Прикамья
В краевой столице состоялся брифинг, посвященный всероссийской волонтерской акции #МыВместе, которая вновь стартовала в Прикамье. В регионе растет число заболевших коронавирусом, и волонтеры вновь готовы оказывать простую поддержку тем, кто в ней нуждается. Пожилые люди, малообеспеченные, маломобильные граждане могут оставить заявку на помощь, в том числе на доставку лекарств или продуктов питания, по единому телефону: 8 (800) 200-34-11.
По словам Елены Савельевой, заместителя руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, осенью в регионе выросло количество обращений. Только в колл-центр волонтерского корпуса "Единой России" за прошедшие 2 недели поступило порядка 1800 заявок от жителей края. Люди обращаются за юридической, психологической помощью, просят доставить на дом продукты питания или лекарства.
Как рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, в Прикамье за всё время к акции #МыВместе присоединилось свыше 2,2 тыс. добровольцев 18-55 лет. Среди них неравнодушные жители региона, волонтеры-медики, а также волонтерские корпусы Общероссийского народного фронта и "Единой России" и общественные организации. Добровольцы штаба #МыВместе были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали около 30 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба #МыВместе отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.
Благодаря активному участию добровольцев во всероссийской донорской акций #МыВместе, приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. К Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров #МыВместе на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.
По словам Ольги Кобановской, участие в добровольческом корпусе и помощь нуждающимся стали для нее опорной точкой в сложный период. «Я частный предприниматель, и для меня пандемия стала большим стрессом. В марте я зарегистрировалась в акции #МыВместе, прошла онлайн-обучение, получила сертификат и с апреля уже стала помогать и выполнять заявки. Оказывая простую помощь, такую как принести лекарства или продукты, я поняла, что делаю очень важное дело», – рассказала Ольга.
Завершился брифинг торжественной частью – вручением памятных медалей, учрежденных президентом РФ "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии. Награды получили коллектив и учащиеся Пермского медуниверситета им. академика Е.А. Вагнера, коллектив Театра-Тетра, коллектив центра социальных технологий «СОГЛАСИЕ», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов, волонтеры Ольга Кобановская и Алексей Алексеев.
Напомним, всего от Пермского края памятных медалей удостоены более 200 волонтеров. Первые награды в августе вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «В течение этого года много усилий направляется на борьбу с коронавирусом. В период самоизоляции особенно уязвимыми оказались люди пожилого возраста. Какие бы меры поддержки ни принимало государство, без помощи инициативных граждан оказывать адресную помощь было бы достаточно сложно. Акция #МыВместе еще раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту», – отметил Дмитрий Махонин.
Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе». Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru.
Напомним, жители Пермского края могут обратиться за бесплатной психологической помощью по телефонам:
8 (800) 2008 911 Для взрослых (круглосуточно)
8 (800) 2000 122 Для детей и родителей (круглосуточно)
8 (800) 3000 122 Для детей и родителей (с 9.00 до 21.00)
В краевой столице состоялся брифинг, посвященный всероссийской волонтерской акции #МыВместе, которая вновь стартовала в Прикамье. В регионе растет число заболевших коронавирусом, и волонтеры вновь готовы оказывать простую поддержку тем, кто в ней нуждается. Пожилые люди, малообеспеченные, маломобильные граждане могут оставить заявку на помощь, в том числе на доставку лекарств или продуктов питания, по единому телефону: 8 (800) 200-34-11.
По словам Елены Савельевой, заместителя руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, осенью в регионе выросло количество обращений. Только в колл-центр волонтерского корпуса "Единой России" за прошедшие 2 недели поступило порядка 1800 заявок от жителей края. Люди обращаются за юридической, психологической помощью, просят доставить на дом продукты питания или лекарства.
Как рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, в Прикамье за всё время к акции #МыВместе присоединилось свыше 2,2 тыс. добровольцев 18-55 лет. Среди них неравнодушные жители региона, волонтеры-медики, а также волонтерские корпусы Общероссийского народного фронта и "Единой России" и общественные организации. Добровольцы штаба #МыВместе были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали около 30 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба #МыВместе отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.
Благодаря активному участию добровольцев во всероссийской донорской акций #МыВместе, приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. К Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров #МыВместе на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.
По словам Ольги Кобановской, участие в добровольческом корпусе и помощь нуждающимся стали для нее опорной точкой в сложный период. «Я частный предприниматель, и для меня пандемия стала большим стрессом. В марте я зарегистрировалась в акции #МыВместе, прошла онлайн-обучение, получила сертификат и с апреля уже стала помогать и выполнять заявки. Оказывая простую помощь, такую как принести лекарства или продукты, я поняла, что делаю очень важное дело», – рассказала Ольга.
Завершился брифинг торжественной частью – вручением памятных медалей, учрежденных президентом РФ "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии. Награды получили коллектив и учащиеся Пермского медуниверситета им. академика Е.А. Вагнера, коллектив Театра-Тетра, коллектив центра социальных технологий «СОГЛАСИЕ», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов, волонтеры Ольга Кобановская и Алексей Алексеев.
Напомним, всего от Пермского края памятных медалей удостоены более 200 волонтеров. Первые награды в августе вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «В течение этого года много усилий направляется на борьбу с коронавирусом. В период самоизоляции особенно уязвимыми оказались люди пожилого возраста. Какие бы меры поддержки ни принимало государство, без помощи инициативных граждан оказывать адресную помощь было бы достаточно сложно. Акция #МыВместе еще раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту», – отметил Дмитрий Махонин.
Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе». Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru.
Напомним, жители Пермского края могут обратиться за бесплатной психологической помощью по телефонам:
8 (800) 2008 911 Для взрослых (круглосуточно)
8 (800) 2000 122 Для детей и родителей (круглосуточно)
8 (800) 3000 122 Для детей и родителей (с 9.00 до 21.00)