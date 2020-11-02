В Пермском крае Всероссийская акция #МыВместе заработала с новой силой

За полгода добровольческое движение объединило свыше 2.2. тыс. неравнодушных жителей Прикамья

В краевой столице состоялся брифинг, посвященный всероссийской волонтерской акции #МыВместе , которая вновь стартовала в Прикамье. В регионе растет число заболевших коронавирусом, и волонтеры вновь готовы оказывать простую поддержку тем, кто в ней нуждается. Пожилые люди, малообеспеченные, маломобильные граждане могут оставить заявку на помощь, в том числе на доставку лекарств или продуктов питания, по единому телефону: 8 (800)​ 200-34-11. ​

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По словам Елены Савельевой, заместителя руководителя Региональной общественной приемной председателя партии ​«Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, осенью в регионе выросло количество обращений. Только в колл-центр волонтерского корпуса "Единой России" за прошедшие 2 недели поступило порядка 1800 заявок от жителей края. Люди обращаются за юридической, психологической помощью, просят доставить на дом продукты питания или лекарства.

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Как рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, в Прикамье за всё время к акции #МыВместе присоединилось свыше 2,2 тыс. добровольцев 18-55 лет. Среди них неравнодушные жители региона, волонтеры-медики, а также волонтерские корпусы Общероссийского народного фронта и "Единой России" и общественные организации. ​Добровольцы штаба #МыВместе были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали около 30 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба #МыВместе отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Благодаря активному участию добровольцев во всероссийской донорской акций #МыВместе , приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. К Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров #МыВместе на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.

По словам Ольги Кобановской, участие в добровольческом корпусе и помощь нуждающимся стали для нее опорной точкой в сложный период. «Я частный предприниматель, и для меня пандемия стала большим стрессом. В марте я зарегистрировалась в акции #МыВместе , прошла онлайн-обучение, получила сертификат и с апреля уже стала помогать и выполнять заявки. ​Оказывая простую помощь, такую как принести лекарства или продукты, я поняла, что делаю очень важное дело», – рассказала Ольга.

Завершился брифинг торжественной частью – вручением памятных медалей, учрежденных президентом РФ "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе ", пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии. Награды получили коллектив и учащиеся Пермского медуниверситета им. академика Е.А. Вагнера, коллектив Театра-Тетра, коллектив центра социальных технологий «СОГЛАСИЕ», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов, ​ волонтеры Ольга Кобановская и Алексей Алексеев.

Напомним, всего от Пермского края памятных медалей удостоены более 200 волонтеров. Первые награды в августе вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «В течение этого года много усилий направляется на борьбу с коронавирусом. В период самоизоляции особенно уязвимыми оказались люди пожилого возраста. Какие бы меры поддержки ни принимало государство, без помощи инициативных граждан оказывать адресную помощь было бы достаточно сложно. Акция #МыВместе еще раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту», – отметил Дмитрий Махонин.

Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе». Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru

Напомним, жители Пермского края могут обратиться за бесплатной психологической помощью по телефонам:

8 (800) 2008 911 Для взрослых (круглосуточно)

8 (800) 2000 122 Для детей и родителей (круглосуточно)

8 (800) 3000 122 Для детей и родителей (с 9.00 до 21.00)