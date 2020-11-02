Пермский медуниверситет обучил работе с коронавирусом более 12,2 тысяч медиков и студентов

Об этом рассказала ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье. «На конец октября мы провели бесплатные краткосрочные курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусом для 12​ 244 жителей региона. Среди них 3100 врачей, 98 ординаторов, 250 сотрудников вуза, 925 студентов, 7712 медсестер и 159 человек младшего медицинского персонала», – отметила Ирина Корюкина.

Помимо этого, вуз активно привлекает студентов и преподавателей в качестве волонтеров по борьбе с коронавирусом. По словам ректора,​​ порядка 670 обучающихся университета добровольно присоединились к​ борьбе​ с COVID-19, в ковидных отделениях работает 200 из них, еще около 400 – в других отделениях, 49 учащихся помогают в качестве волонтеров, 35 – на горячей линии Минздрава. «Ребята​ сами​ просятся, трудностей с привлечением молодежи у нас нет. Профессия врача предполагает и риск, и жертвенность, поэтому очень большое количество студентов откликнулось», – подчеркнула ректор.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Ирину Корюкину за оказываемую поддержку и подготовку кадров для борьбы с коронавирусом. Ранее глава региона на заседании​​ оперативного​​ штаба подчеркивал необходимость мобилизации волонтеров Прикамья, чтобы оказывать необходимую помощь старшему поколению. «Пермяки всегда впереди волонтерского движения, мы всегда стараемся помочь, поддержать. За это Пермь называют добровольческой столицей России, – подчеркивал Дмитрий Махонин. – Сейчас нам нужно вновь сплотиться, как весной, помогать друг другу, соседям, знакомым. Только вместе мы выстоим».​

По словам руководителя выездной группы волонтеров штаба помощи пожилым и маломобильным « #Мывместе » Влады Галановой, волонтеров много не бывает. «Приглашаю всех, кто хочет помочь, к нам в штаб. Это упрощает задачу.​ Кроме того, мы практикуем соседское волонтерство, когда волонтер, проживая рядом с пожилым человеком, помогает ему покупать продукты или приносит лекарства из аптеки», – рассказала о возможностях оказания посильной помощи Влада.

Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе»:​​​ https://мывместе2020.рф/​​ Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru :​​​ https://dobro.ru/

Напомним, на сегодня в Пермском крае зафиксировано 13 879 заболевших коронавирусом, 1794 жителя находятся на лечении в медорганизациях, еще 4810 – на карантине по предписанию главного санитарного врача региона.