Пермский медуниверситет обучил работе с коронавирусом более 12,2 тысяч медиков и студентов

Об этом рассказала ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье. «На конец октября мы провели бесплатные краткосрочные курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусом для 12 244 жителей региона. Среди них 3100 врачей, 98 ординаторов, 250 сотрудников вуза, 925 студентов, 7712 медсестер и 159 человек младшего медицинского персонала», – отметила Ирина Корюкина.
Помимо этого, вуз активно привлекает студентов и преподавателей в качестве волонтеров по борьбе с коронавирусом. По словам ректора, порядка 670 обучающихся университета добровольно присоединились к борьбе с COVID-19, в ковидных отделениях работает 200 из них, еще около 400 – в других отделениях, 49 учащихся помогают в качестве волонтеров, 35 – на горячей линии Минздрава. «Ребята сами просятся, трудностей с привлечением молодежи у нас нет. Профессия врача предполагает и риск, и жертвенность, поэтому очень большое количество студентов откликнулось», – подчеркнула ректор.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Ирину Корюкину за оказываемую поддержку и подготовку кадров для борьбы с коронавирусом. Ранее глава региона на заседании оперативного штаба подчеркивал необходимость мобилизации волонтеров Прикамья, чтобы оказывать необходимую помощь старшему поколению. «Пермяки всегда впереди волонтерского движения, мы всегда стараемся помочь, поддержать. За это Пермь называют добровольческой столицей России, – подчеркивал Дмитрий Махонин. – Сейчас нам нужно вновь сплотиться, как весной, помогать друг другу, соседям, знакомым. Только вместе мы выстоим».
По словам руководителя выездной группы волонтеров штаба помощи пожилым и маломобильным «#Мывместе» Влады Галановой, волонтеров много не бывает. «Приглашаю всех, кто хочет помочь, к нам в штаб. Это упрощает задачу. Кроме того, мы практикуем соседское волонтерство, когда волонтер, проживая рядом с пожилым человеком, помогает ему покупать продукты или приносит лекарства из аптеки», – рассказала о возможностях оказания посильной помощи Влада.
Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе»: https://мывместе2020.рф/ Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru: https://dobro.ru/
Напомним, на сегодня в Пермском крае зафиксировано 13 879 заболевших коронавирусом, 1794 жителя находятся на лечении в медорганизациях, еще 4810 – на карантине по предписанию главного санитарного врача региона.