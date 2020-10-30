Наболело? Иди в соцсети. Прямое общение с властями помогает решать проблемы

Социальные сети давно перестали быть только средством общения с близкими. Здесь мы узнаём новости, просим совета, а порой и решаем важные городские проблемы. Как соцсети помогли выстроить диалог с властями в Пермском крае?

Мусор долой

С помощью соцсетей власти выявляют наболевшие проблемы, решение которых для жителей играет первостепенную роль.

Например, на улице Красновишерска образовалась несанкционированная свалка. Ответственная организация не убрала мусор в обещанный срок. Местная жительница написала об этом в соцсетях. Уже на следующий день проблема была решена. Администрация приложила и фото с места:

Благоустройство берега

А житель Осинского округа написал в личные сообщения губернатору Пермского края. Он рассказал о разрушении береговой части, как раз в том месте, где ежегодно проходит фестиваль экстремальных видов спорта.

Глава региона попросил подключиться к решению проблемы местную администрацию. И работы по восстановлению береговой линии начались, о чем житель сообщил с благодарностью Дмитрию Махонину.

Дорога без грязи

Жительница Перми обратилась к властям с просьбой сделать дорогу к мусорной площадке, так как из-за грязи к ней невозможно подойти.

Власти разобрались в ситуации. Оказалось, что дорога была испорчена из-за строительства пожарного водоёма. Подрядная организация отсыпала временную дорогу. Асфальтированние проезда запланировано после окончания строительных работ.