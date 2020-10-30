Жители Прикамья с удовольствием осваивают формат онлайн-взаимодействия с властью

- Больше не нужно обивать пороги с «бумажками» и потом подолгу ждать ответа на жалобы и обращения! - оценивают жители городов и сел Прикамья новый формат взаимодействия с властью.

Его предложил развивать главам муниципалитетов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Теперь не требуется обращаться в органы власти с письменными обращениями или просьбами. Достаточно разместить пост в соцсетях. Например, - на страницах в соцсети местных администраций или даже главы региона.

Как правило, реагируют на такие обращения в муниципалитетах оперативно. Чаще всего в тот же день нарушения, мешающие комфортной жизни прикамцев, устраняются. Дороги приводятся в порядок, с улиц убирают мусор. А после этого – ответственные работники оперативно отвечают в тех же соцсетях о том, что было сделано. И у людей растет доверие к власти, они понимают, что способны внести свою лепту в обустройство своей малой родины. Вот только несколько примеров такого удобного и эффективного взаимодействия.

Спасибо за дорогу!

Соликамск. Так было.

Жители Соликамска пожаловались на плохую дорогу в микрорайоне Лобанова, из-за чего к ним не ходят врачи, так как невозможно пройти, всё залито водой, которая не просыхает даже летом. Глава региона подключил к решению вопроса местную администрацию, и в результате долгожданный ремонт дороги состоялся. Местные жители поблагодарили главу Прикамья за то, что дорогу отремонтировали: «Впервые ходим без сапог! От всех жителей деревни большая вам благодарность!»

Соликамск. Так стало.

Мусор под мостом убрали

Житель Барды пожаловался в соцсетях, на пешеходном мостике кто-то разбросал мусор, и вместо того, чтобы его убрать, мусор просто сбросили под мост: https://vk.com/wall-64396452_745708

Барда. Так было.

В этот же день администрация района отреагировала на это сообщение, сообщив в соцсетях, что мусор убрали: https://vk.com/wall-64396452_745708?reply=745794

Барда. Ответ на обращение.

Барда. Так стало.

Территорию возле теплотрассы почистили

Житель Красновишерска рассказал в соцсетях, что после ремонта теплотрассы работники оставили весь мусор:https://vk.com/wall-125098938_364890

Красновишерск. Так было.

Местные власти увидели это сообщение и подключились к решению проблемы, сообщив жителям также через соцсети о сроках уборки территории: https://vk.com/wall-125098938_364890?reply=365226

Красновишерск. Ответ.

азанные сроки, местная администрация выложила фото в сети по итогам выполненной работы: https://vk.com/wall-125098938_364890?reply=365722