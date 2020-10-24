«Звезда» покажет фильм-расследование о том, какой след в Прикамье оставила Великая Северная экспедиция

Каждый выпуск программы «Не ФАКТ» на телеканале «Звезда» – увлекательное расследование, посвящённое интересным и загадочным событиям, судьбам людей, оставившим яркий след в истории. Ее ведущий – Арарат Кещян, звезда КВН и актёр, известный по роли обаятельного армянина Артура в популярном сериале «Универ».

На этот раз в центре внимания – Великая Северная экспедиция Витуса Беринга, которая началась 295 лет назад. Ильдар Маматов, исполнительный продюсер сериала «По следам Витуса Беринга»: — Это грандиозное мероприятие, равных которому до сих пор нет не только в русской, но и во всей мировой истории. Экспедиция, которая в общей сложности продлилась более 15 лет, во многом определила развитие Сибири и Дальнего Востока. Но, несмотря на огромное количество документов и исследований, в истории экспедиции все ещё остаются «белые пятна». Проект реализуется совместно с Русским географическим обществом.

В цикле «По следам Витуса Беринга» подготовлено четыре фильма. Второй фильм из цикла «По следам Витуса Беринга», «Путь командора» – о поисках следов экспедиции в Пермском крае, будет показан 24 октября на телеканале «Звезда», начало – в 11:55. Напомним, несколько сотен участников Второй Камчатской экспедиции (Великой северной экспедиции) под руководством капитан-командора Беринга прибыли на караване из шести кораблей в селение Оса на реке Кама и высадились на берег 19 сентября 1733 года. Они должны были пройти через Урал, Сибирь, Дальний Восток и найти путь в Америку. Но прежде, чем открыть Америку, Берингу предстояло открыть саму Россию, точнее, неизведанную ее часть, которая находилась за Уралом. А для этого нужно было проложить сухопутную дорогу – будущий Московско-Сибирский тракт. И наладить почтовую связь Зауралья с остальной Россией. Так путь к великим открытиям начался в Осе. Из Осы, кстати, можно повторить путь Великой Северной экспедиции всем, кто пожелает встать на этот интересный маршрут. Ильдар Маматов: — Город Оса – начало сухопутной части Второй Камчатской экспедиции Беринга XVIII века. В XXI веке Пермский край является местом рождения самого протяженного туристского маршрута «Великая Северная экспедиция». Современные пути повторяют дороги, проложенные нашими предками почти 300 лет назад.