Проекты инициативного бюджетирования реализуются в Осе

На сайте «Управляем вместе» появились проекты инициативного бюджетирования на 2021 год.

Первые проекты-участники отбора, заявленные на 2021 год, опубликованы на портале. Эти проекты уже прошли муниципальный фильтр и находятся на краевом этапе конкурса. Организатор — министерство территориального развития Пермского края. На следующий год в краевом бюджете предусмотрено финансирование порядка 145 млн рублей.

Инициативное бюджетирование – это возможность для жителей реализовать проект и решить проблему своей территории. Жители сами решают, что требуется сделать: обустроить спортивную или детскую площадку, памятники, отремонтировать дом культуры или водопроводные сети.

Количество проектов с каждым годом растет: в 2017 году было реализовано 87 проектов, в 2018 – 103, в 2019 – 126. Всего в текущем году в крае реализуют 185 проектов, на софинансирование которых из краевого бюджета направлено 207 млн руб.

Например, в Осе завершается строительство скейт-парка на Комсомольской площади.

- Скетй-парк появится благодаря проекту инициативного бюджетирования, который был написан активистами ТОС «Машиностроитель». - сообщает один из организаторов проекта Вячеслав Мочалов, - Деньги на взнос 10 процентов в размере 200 тысяч были собраны жителями города и спонсорами (ООО « Горизонталь» и ООО «ТРАПЕЗА»). И вот уже на днях мы увидим результат. Ребята уже целую неделю следят за строительством. Они безмерно рады, а вместе с ними рады и мы, взрослые. Я всегда доволен, когда вижу результат и понимаю, что наши труды реализовались и приносят пользу и радость.

В этом году прием проектов на краевой этап конкурса пройдет до 15 октября 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 2 декабря 2020 года на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края..