Жители Прикамья решают проблемы через соцсети

Куда же можно обратиться со своей проблемой или попросить разъяснения по тем или иным вопросам? Перечислим некоторые из таких пабликов:

- официальная группа «Пермский край» в социальных сетях Вконтакте: https://vk.com/permkrai20

- официальные аккаунты губернатора Пермского края:

Вконтакте: https://vk.com/mahonindn

Инстаграм: https://www.instagram.com/mahonindn/

Одноклассники: https://ok.ru/profile/581187822012

- официальные группы органов местного самоуправления;

- портал «Управляем вместе»: https://vmeste.permkrai.ru/

Вот только несколько примеров эффективной работы властей с обращениями жителей в соцсетях.

Привели школьное крыльцо в порядок

После обращений в соцсетях по поводу проседания плитки после ремонта на крыльце школы №2 в группе администрации Осинского городского округа отреагировали следующим сообщением: "В связи с тем, что центральное крыльцо в здании МБОУ «СОШ № 2 г.Осы» пришло в ветхое состояние, появились проседания, были обнаружены разрушения бетонных и металлических скрепляющих элементов и, следовательно, представляло угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников, было принято решение произвести ремонт данного объекта и привести его в нормативное состояние.

Работы выполнялись в июле – августе 2019 г. (дождливое ненастное лето). В течение зимы плитка в некоторых местах отошла от основания.

В августе 2020 г. этим же подрядчиком были выполнены работы по гарантии".

Подход к молочной кухне заасфальтировали

Губернатору Пермского края в личных сообщениях в Инстаграм написали мамы, которые регулярно посещают молочную кухню на Гайве в Перми, и пожаловались на то, что во время дорожного ремонта не заасфальтировали подход к кухне. Глава региона попросил подключиться к решению вопроса городскую администрацию. И в результате ремонт завершили, мамы остались довольны результатом. В подтверждение прислали фотографию отремонтированного входа.

Провал на дороге устранили

Житель Лысьвы написал в личные сообщения официальной группы «Администрация города Лысьвы» в соцсети Вконтакте, он сообщил о провале на дороге после ремонтных работ газовиков. Администрация города помогла решить эту проблему, провал был засыпан, проезд стал комфортным для автомобилистов.