Подведены итога конкурса "Удачный урожай"

Фотоконкурс «Удачный урожай», начатый в газете еще в июле, подошел к концу.

И действительно, конкурс был удачным, как по числу участников, так и по количеству и качеству урожая. Сезон был богатым на огурцы, ягоды, помидоры, яблоки, перцы, кабачки, картофель… И наши читатели щедро делились фотографиями собранных плодов и прекрасными цветочными композициями.

Восемнадцать садоводов-любителей самого разного возраста приняли участие в конкурсе. Каково же было удивление двух участниц, что их признали победителями. У спонсора конкурса – магазина «Товары для дома » – хоть и был трудный выбор, но в итоге сомнений, кого отметить, не возникло. Итак, первое место присуждено третьекласснице Софии Тагиловой, а второе – Тамаре Плясуновой.