Как соцсети помогают решить проблемы без бумажной волокиты

Сегодня социальные сети – это не только удобная площадка для общения и способ поделиться новостями и фотографиями, но и рабочий инструмент для решения проблем жителей в населённых пунктах.

Сообщить о том или ином недочёте можно в любом городском паблике. А чиновники, которые мониторят соцсети по долгу службы, обязательно отреагируют.

Только за сентябрь власти Пермского края обработали 3962 обращения жителей в соцсетях. Самыми активные пользователи, неравнодушные к проблемам, – жители Перми, Лысьвы, Губахи, Чусового и Соликамска. Но и жители Березников, Александровского района, Кунгура, Пермского и Нытвенского районов активно сообщают о том или ином неприятном факте.

На что жалуются люди и как власти решают их проблемы?

Мост через Ершовку

Так, 6 сентября в группу газеты "Осинское Прикамье" в социальной сетри ВКонтакте обратился подписчик с вопросом о ненадлежащем состоянии моста через реку Ершовку на улице Володарского на пересечении улиц Набережная и Урицкого: "Мост в аварийном состоянии уже несколько месяцев. Администрация не принимает никаких мер. Очень много детей играют на этом мосту".12 сентября в группе главы Осинского городского округа Алексея Григорьева появился пост о том, что в Осе начался ремонт мостов через Ершовку. У моста по ул. Володарского заменили настил.

Бардаку – бой

В конце сентября житель Кунгура сообщил в одном из местных групп во ВКонтакте, что после проведённого на территории города мероприятия остались кучи мусора.

«26 сентября были гонки на ухабе. После этого люди оставили такой бардак! Ну это вообще ужас, и это по всему полю!» – возмутился горожанин.

К посту он приложил фото, подтверждающие его слова. Кунгуряки оставили десятки комментариев, поддерживая земляка и осуждающие ситуацию. К решению проблемы подключились власти. Они связались с организаторами мероприятия, после чего территорию очистили, о чём чиновники отчитались тут же, в комментариях. Они опубликовали фото с уже чистыми полями и уточнили: «Организатор мероприятия убрал мусор».

А житель Соликамска обеспокоился безопасностью жителей. Он сообщил в городском паблике: «До каких пор на Красном будет стоять открытый люк? Между Стрекозой и КШП. Ходят дети, сейчас темно становится рано. Убьёется кто-нибудь! Администрация и УК примите меры!»

И администрация приняла меры – нашла собственника люка и потребовала устранить проблему. Через несколько дней колодец закрыли, теперь он не представляет опасности для жителей.

Да будет мост!

Люди обращаются к властям и в Instagram. К примеру, жители Пермского района обратились в личных сообщениях к губернатору с просьбой помочь отремонтировать мост.

«Мост через речку Качку в Усть-Качкинском поселении сейчас находится в таком состоянии (далее приложены фото полуразрушенного моста – прим.ред.). Мы каждый день ходим с детьми в огород по этому мосту. В администрации сельского поселения нам обещали его отремонтировать. Нам хотелось бы новый основательный мост», – пояснили жители.

Глава региона дал задание администрации района решить проблему, и теперь жители ходят по безопасному отремонтированному сооружению.

«Спасибо вам за помощь. Теперь по нему ходить стало гораздо безопаснее. Будем надеяться, что в следующем году администрация сделает новый мост», – поблагодарили жители Дмитрия Махонина.