За выходные в Прикамье развернуто более 100 коек для лечения пациентов с COVID-19

В Пермском крае продолжается подготовка медучреждений к приему пациентов с коронавирусом. За выходные дополнительные места для лечения жителей развернуты в краевом госпитале ветеранов (Пермь) – 50 коек, филиале Городской клинической больнице в Губахе – 32 койки, а также в Городской центральной больнице (Чайковский) – 20 коек.

Об этом сообщил на совещании по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье и.о.зампреда правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров.



Таким образом, в общей сложности в медучреждениях Прикамья к приему пациентов с коронавирусом готово 3167 коек.



По данным Роспотребнадзора на 12 октября, в Пермском крае выявлено 10922 заболевших коронавирусом, инфицированные обнаружены во всех территориях региона.

Как подчеркивают в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно. «Мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера», – отметили в ведомстве.



Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19, исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации. В резерве по-прежнему остаются Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр в Перми и стационар ГКБ № 4 в Кизеле.



В Министерстве здравоохранения Пермского края напоминают жителям о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Следование рекомендациям Роспотребнадзора позволит снизить нагрузку на систему медицинской помощи за счет постепенного роста заболеваемости, и каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.



Стоит отметить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.



Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.