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ГАИ и Росгвардия ​ следят за дорожной обстановкой

Новости
Осинская Госавтоинспекция​ ​ совместно с сотрудниками авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Пермскому краю провели рейд на территории Осинского городского округа по контролю за дорожной обстановкой и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. 
Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата с высоты 120 метров фиксировал выезд на полосу встречного движения, в нарушение Правил дорожного движения. Изображение в режиме онлайн передавалось на наземный пункт управления, а сам летательный аппарат снимал передвижение нарушителя по автодороге до момента остановки инспекторами ДПС.

В ходе указанного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции, на участке автодороги Кукуштан – Чайковский 68 км, было пресечено 1 правонарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

ОГИБДД МО МВД России "Осинский"
 
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