ГАИ и Росгвардия ​ следят за дорожной обстановкой

Осинская Госавтоинспекция​ ​ совместно с сотрудниками авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Пермскому краю провели рейд на территории Осинского городского округа по контролю за дорожной обстановкой и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.

Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата с высоты 120 метров фиксировал выезд на полосу встречного движения, в нарушение Правил дорожного движения. Изображение в режиме онлайн передавалось на наземный пункт управления, а сам летательный аппарат снимал передвижение нарушителя по автодороге до момента остановки инспекторами ДПС.



В ходе указанного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции, на участке автодороги Кукуштан – Чайковский 68 км, было пресечено 1 правонарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.



ОГИБДД МО МВД России "Осинский"