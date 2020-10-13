В октябре в Пермский край поступит 201 аппарат искусственной вентиляции легких

Об этом сообщил на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, ожидается, что первая партия из данной закупки, 58 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступит в начале недели.



Всего закупка включает в себя 201 аппарат ИВЛ MV2000, "МЕКИКС Ко., Лтд", Корея. Все они должны поступить в Пермский край до конца октября и обеспечат готовность медучреждений региона к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии.



С начала пандемии в край уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретенных за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. Всего в медучреждениях Прикамья, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов ИВЛ. Они распределены по 20 медучреждениям региона.



Таким образом, в Пермском крае к концу октября будет готово 706 аппаратов ИВЛ для оказания необходимой помощи жителям региона.



Напомним, сейчас в Прикамье для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуто более 3 тыс. коек. За минувшую неделю, с 2 по 9 октября, Министерство здравоохранения Прикамья, исходя из эпидемической ситуации в крае, дополнительно перепрофилировало 313 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободные места развернуты в десяти медицинских учреждениях региона – в Перми, Березниках, Краснокамске, Нытве, Очере, Лысьве, Октябрьском и в Пермском районе. При этом сохраняется резерв для увеличения количества коек, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера.