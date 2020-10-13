Кормовой бум

На редкость теплый сентябрь выдался в этом году, бабье лето порадовало сухими деньками. В последний день месяца я отправилась в Гремячу с тем, чтобы узнать, как одно из передовых сельхозпредприятий Осинского округа справилось с заготовкой кормов.

Всем хозяйствам сейчас, понятно, не до гостей: горячее время для сельхозтоваропроизводителей. На повестке дня – уборка яровых зерновых культур и вспашка зяби. Но Андрей Фотин, управляющий ООО «Итера», не отказал в приёме.

Андрей Фотин назначен руководством гремячинского предприятия на ответственную должность в ноябре 2019 года. И хотя здесь он трудится без малого год, стаж его, зоотехника по профессии, в отрасли серьезен. К слову сказать, сегодня с ним я встречаюсь впервые. Но опыт заочного плодотворного сотрудничества у нас уже был: Андрей Николаевич оказался в числе тех, кто выручил меня, когда в режиме самоизоляции из-за коронавируса я готовила материал о весенне-полевых работах.

Будем знакомы!

Еду с хорошим настроением: погода радует, за окнами машины мелькают живописные пейзажи осинской земли. И вот я на месте. Андрея Фотина застаю в правлении. В присутствии бухгалтера Елены Мудровой он даёт разнарядку некоторым работникам и ждет, когда будет готов обед, чтобы увезти его в поле механизаторам.

– Здравствуйте всем! А вот и я, Татьяна Еловикова, корреспондент газеты «Осинское Прикамье», – расплывшись в улыбке, пытаюсь завязать разговор.

– Знаем, знаем, ждали! Опять про нас писать приехали? – сияет в ответ Елена Геннадьевна.

– Еловикова. Руку не подаю: коронавирус, – обращаюсь я к слишком серьезному на первый взгляд мужчине. – Благодарю, что согласились принять.

– Да я уж понял, проходите. Рад знакомству. Фотин, – приветливо говорит он.

В зимовке уверены

Обмен любезностями завершен. Я усаживаюсь на свободное место за столом, и мы начинаем деловой разговор. Времени зря не теряем: собираем цифры…

– 2020 год, надо сказать, был агрономически неблагоприятным. По сравнению с 2019-м, который запомнился переизбытком влаги, этот был не лучше: слишком засушливым. Май холодный, травы взошли плохо, а потом резко наступила жара. К сожалению, климатические войны от нас не зависят. Уповаешь на погоду, а сделать ничего не можешь, – шутит мой собеседник.

Обслуживаемая площадь предприятия – 1200 гектаров. Заготовку кормов труженики сельского хозяйства «Итеры» завершили 5 сентября. Ими заготовлен 3241 рулон (а это 2430 т) сенажа, зерносенажа – 1272 т, сена – 448 т. В состав кормов вошли клевер, козлятник, люцерна. Кроме того, животным заготовили зерносмесь из вики и овса. Зерновые – фураж, жмых и патоку – хозяйство приобретает. Цены, конечно, мониторят: где дешевле, там и покупают. Но исключительно в крае.

В «Итере» на постоянной основе работают семь механизаторов, все они местные деревенские жители. Возраст средний – до 43 лет, один мужчина – чуть старше 50 лет. Люди, подчеркивает мой собеседник, трудятся с желанием. Особо Андрей Фотин выделяет двух из них: Сергея Салтыкова, работавшего на прессе и намотавшего больше всех тюков. И Сергея Косолапова, который занимался погрузкой-разгрузкой и упаковкой сенажа в плёнку. Как считает руководитель, это очень добросовестные и ответственные труженики.

– В зимовке мы уверены, собственно заготовленных кормов нам хватит. С прошлого года даже остались, так что справимся! – констатирует управляющий.

А как же иначе? Конечно, ведь по состоянию на 2 октября план по заготовке кормов «Итера» выполнила на 117 процентов, и это самый высокий показатель в округе среди сельхозпредприятий.

Увеличивают площади

По словам Андрея Фотина, с топливом проблем нет. И сейчас механизаторы вовсю трудятся над поднятием зяби. В 2020-м хозяйство держит курс на увеличение пахотных земель в два раза. И, если в прошлом году под вспашку было отведено 150 гектаров, то в этом году в плане – 300 гектаров земли. На 30 сентября обработано 130 гектаров.

Всё решают люди

Механизаторы в поле от рассвета до заката: пока погода жалует, стараются успеть. Поэтому их обеспечивают горячим питанием прямо на рабочем месте.

Мчимся к ним! Вот вспашку зяби производит Сергей Косолапов. Пробираясь сквозь придорожный бурьян, собираю на себя паутину и части сухих растений. Затем, преодолев ров, делаю несколько кадров: благо, пахота близко.

А Сергей – опытный работник. Сразу после окончания девятилетки – до и после армии язловский паренёк трудился в колхозе «Колос». Потом, когда предприятие распалось, ушел в нефтянку. Но вскоре вернулся: «Зачем ездить куда-то далеко, когда и здесь можно зарабатывать?! Мне нравится, технику люблю», – поясняет мужчина.

И так он уже 17 лет в сельском хозяйстве.

Рулим дальше. А кругом такая красота! На фоне позолоченного осеннего ландшафта – теплынь и тишина. И только где-то вдалеке безмолвие нарушает шум трактора.

– Далеко! А как же нам до него добраться? – спрашиваю я своего экскурсовода.

– Не переживайте. Сейчас сюда приедет: знает по времени, что обед привезут, – успокаивает меня Андрей Фотин.

Рёв мотора слышен всё громче, и почти игрушечный трактор, постепенно приближаясь, «вырастает», как сказочная карета из тыквы. Вороватые вороны, громко каркая, кружат над пашней…

И вот уже трактор колёсный Т-150 «на приколе». Мотор заглушен, кабина открывается, и песня Верки Сердючки «Хорошо, всё будет хорошо! Всё будет хорошо, я это знаю!» «вываливается» наружу. Мы с Фотиным расплываемся в улыбке.

– А у нас всё так: только позитив! – комментирует он происходящее.

Мне так и хочется крикнуть: «Доставка пиццы», но сдерживаю юмор: «Доставка пищи. Мы вам обед привезли». Кстати, не могу удержаться, хвастаюсь: и меня, работника журналистики, в этот день накормили горячим. Вместе с доярками и скотниками в небольшой столовой-кухне я ела суп мясной, рис с овощами и рыбой, компот. Вкусно! Спасибо женщинам-поварам!

И вот уже водитель трактора рядом. Знакомимся. Это Игорь Боков, родом из д. Покровка, что в пяти километрах от Гремячи. Он, как и его отец Иван Иванович Боков, который в свое время славился как кузнец и один из лучших комбайнёров района, тоже посвятил свою жизнь сельскому труду. После армии окончил филиал Еловского СПТУ в Осе, получил корочки тракториста. «На практике я вот это самое поле, на котором стоим, и пахал. Привык с землёй работать, от неё уже никуда не денусь. Она, матушка, работу дает и кормит. А то, что с музыкой – так с ней веселее пашется и новости все в радио «Дача» узнаешь», – делится Игорь Иванович.

Как оказалось, Игорь Боков уезжал жить в Пермь на несколько лет, трудился на грейдере. Но долго не смог, вернулся: малая родина тянет, зовёт. Не зря в народе говорят: где родился, там и пригодился.

Для сладкоежек

Всего в ООО «Итера» 700 голов КРС, из них 290 голов – дойных коров, 200 голов – тёлки, остальное – молодняк.

За молоко «Итера», как и многие другие предприятия Прикамья, получает дотацию из краевого бюджета.

Раньше молоко гремячинское хозяйство сдавало на юговской молзавод, а теперь – в Пермский хладокомбинат «Созвездие», где, как известно, делают мороженое, которое идет на экспорт в Китай. А это значит, что в том числе и гремячинскому молочку слава, ведь в этом случае выбирают лучшее!

Стабильное развитие

По словам Андрея Фотина, гордиться есть чем: руководство старается, и техника обновляется. В мае текущего года посредством лизинга технопарк «Итеры» пополнился новеньким трактором МТЗ-82 и фронтальным погрузчиком. В августе приобрели миксер белорусского производства «Хозяин». Эта умная машина – «два в одном»: кормосмеситель и кормораздатчик. Она намного улучшила технологический процесс кормления животных. Если раньше пищу бурёнкам приходилось раскладывать вилами, то сейчас за один проход сельхозтехника раздаёт сразу налево и направо. Так корм не утаптывается, и всё происходит гораздо быстрее.

Да, развитие налицо. Лет пять назад, по словам Елены Мудровой, коров насчитывалось 200, сегодня – 290 голов. Корпус фермы был один, сейчас – два. Два года назад, в 2018-м, делали реконструкцию одного из зданий.

Прогресс заметен, и это заслуга прежде всего руководящего состава Общества. Здесь трудятся профессионалы! Величава золотая осень! Она никогда не бывает грустной, потому что наполнена плодами человеческого труда.

А КАК В ПЕРМСКОМ КРАЕ?

«В этом году сельхозпредприятия края планируют заготовить порядка 43 тысяч тонн кормовых единиц. Пока сложено в закрома более 41 тысячи тонн кормовых единиц», – говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.

Надо сказать, что многие территории положительно отличились в показателях заготовки кормов: не только выполнили, но и перевыполнили свой план. Так, на первом месте находится Красновишерский округ, который добился 268,25% плана. На второй ступеньке пьедестала почёта – Юрлинский округ, он дал 215,63%. Замыкают тройку лидеров сразу две территории: Добрянский округ (147,63%) и Бардымский округ (147,43%).

Отметим, что Осинский городской округ в числе тех, кто близок к выполнению плана. По сообщению заместителя главы городского округа по экономическому развитию, начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Татьяны Бушуевой, на 2 октября план по заготовке кормов сельхозтоваропроизводителями района выполнен на 90%. Кстати, этот показатель приведен без учета яровых зерновых культур.

Татьяна Еловикова

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