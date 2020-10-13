Янтарная комната для лечения и реабилитации детей

Специальная сенсорная комната с янтарной крошкой будет создана в помещении, переданном Пермским краем в пользование общественной организации «Счастье жить».

В Прикамье будет оборудована янтарная комната – специальное сенсорное помещение с янтарной крошкой для развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Комната создается общественной организацией защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» в помещении на ш. Космонавтов, 181а. Напомним, минувшим летом по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина двухэтажное здание было передано благотворительной организации в безвозмездное пользование сроком на 10 лет.

Реализация проекта сенсорной янтарной комнаты стала возможной благодаря помощи Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации «Ростех»). Предприятие выделило пермским общественникам 240 кг янтарной крошки. При этом доставка в Прикамье будет бесплатной благодаря помощи руководства Управления спецсвязи по Калининградской области. Ценный груз был передан представителям общественной организации 15 сентября.

«От лица родителей детей с инвалидностью и их семей выражаем благодарность за оказанную спонсорскую помощь. В центре мы создадим новое место силы для детей», – отметила руководитель Пермской краевой общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева.

По ее словам, янтарная комната будет представлять собой кабинет, оборудованный и оснащенный различными предметами и элементами с использованием янтарной крошки. Например, будет создан «янтарный берег» – песочница с каменной крошкой, стены украсит панно с изображением моря и маяка. В кабинете будет установлен стол для рисования янтарным песком, создана идущая от потолка янтарная перегородка «Дождь». Сам потолок будет зеркальным, что позволит наполнить пространство мягким теплом янтарного света. Кроме того, маленькие пациенты и их родители смогут отдохнуть и набраться сил, укрывшись специальным лечебным янтарным одеялом.

В комнате будут проводиться психокоррекционные занятия, арома- и музыкотерапия. Солнечный камень на протяжении нескольких лет успешно применяется в лечении и реабилитации детей в пока еще единственной янтарной комнате в России, открытой в детском психоневрологическом санатории «Теремок» (г. Зеленоградск Калининградской области). Она также появилась благодаря поддержке Янтарного комбината, который ведет активную социальную деятельность, в том числе поддерживает проекты, направленные на реабилитацию и поддержку детей с инвалидностью.

Помимо сенсорной янтарной комнаты в центре развития детей с особыми образовательными потребностями «Дом Счастье жить» планируется организовать кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, конференц-зал и зал для танго, комнату сенсорной разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. Помимо этого, в двухэтажном здании будет оборудована комната социально-бытовой ориентировки для обучения детей кулинарии и другим навыкам, необходимым в жизни, а также комната временного проживания для детей-инвалидов, приезжающих из территорий Прикамья на диагностику и краткосрочные процедуры (до 5 дней).

В подвале помещения планируется создать детский театр, барабанную студию, видео- и фотостудию, гончарную мастерскую и бесплатный прокат технических средств реабилитации. Предполагается также обустройство помещений для совместного использования с другими некоммерческими организациями, нуждающимися в имущественной поддержке. Так, по расписанию можно будет бесплатно использовать конференц-зал, комнату переговоров со всеми техническими возможностями.

«Мы бы очень хотели, чтобы Дом «Счастье жить» открыл свои двери для детей-инвалидов уже в октябре-ноябре. Поэтому нам очень важно в оперативном режиме восстановить пандус, ворота, завершить монтаж лестничных перил, соответствующих требованиям доступности, провести отопление и электроснабжение в подвал. Всего бюджет ремонтных работ составляет 12 млн руб.», – отметила Анастасия Гилева.