В Осе прошла сельскохозяйственная ярмарка

В субботу, 26 сентября, в Осе состоялась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Она вошла в число ярмарочных дней, проводимых по всему Пермскому краю на 45 торговых площадках.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок – одно из множества направлений в поддержке фермерства на территории края.

– Ярмарки позволяют покупать жителям качественную, натуральную продукцию, без добавок, – отметил Дмитрий Махонин. – Нужно культивировать такие мероприятия, создавать культуру ярмарочной торговли. Нужно подумать, как открывать и развивать места цивилизованной торговли. От этого выиграют и продавцы, и покупатели.

Как сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева, ярмарки проводятся в течение нескольких дней одновременно на разных площадках, таким образом, в 2020 году планировалось 1325 ярмарочных дней, в том числе 314 дней – в краевой столице. До конца года в Прикамье проведут 508 ярмарочных дней.

Традиционно наиболее масштабные ярмарки проходят в Перми, они посвящены сезонным урожаям. По словам министра, жители больших городов ищут на ярмарках что-то особенное, чего не купишь в соседнем магазине и даже в большом супермаркете. Поэтому на осенних ярмарках в Перми представлены продукты в рамках дней районов. Свою продукцию поставят десять муниципалитетов.

– Так, например, Бардымский район привезет вкуснейший мед, знаменитый чак-чак, фирменное мясо кроликов и широко известный бардымский картофель. Будет молочная продукция со всего края, ильинский хлеб, перепелиная тушенка, куры и гуси, пельмени из Березовки, рыба из Верещагино, разливное молоко в бочках из Суксуна, – рассказала министр сельского хозяйства Оксана Бреднева.

В Осе на ярмарке в конце сентября была представлена самая разная продукция – от саженцев до тыкв, от меда до сельдерея. На ярмарку прибыли торговцы как из Осы и Осинского округа, так и из Елово, Барды, Октябрьского, Оханска, Перми и других территорий, и даже из Удмуртии.

Супруги Осокины – постоянные участники осинской ярмарки. Они занимаются выращиванием сортового картофеля. «Джелли», «Карина», «Невский», «Весна розовая», «Спиридон» – в их арсенале более пятнадцати сортов.

– Было время, когда мы выращивали 48 сортов, – делится Римма Салиховна, – люди нас уже знают и постоянно покупают наш картофель на посадку. Охотнее, конечно, весной, но и сейчас, осенью, берут, но его в этом случае придется хранить.

Рядом с картофелеводами расположилась Светлана Пичкалева, она в первый раз участвует в ярмарке, решив этой осенью продать излишки большого урожая яблок.

­– У меня плодоносит только одна яблоня, сорт «Уральская полосатая», она поздняя, плоды хранятся долго, а нынче, как известно, яблок много, поэтому я и решила принять участие в ярмарке, – говорит Светлана Викторовна. – Я к тому же развожу куриц и кроликов, предлагаю купить не только яблоки, но и яйца.

…Покупатели один за одним к торговым точкам. Кто-то покупает маринованные маслята или рыжики у семьи Зверевых из Крылово, другие здесь же покупают мед – какой хотите – есть и липовый, и цветочный.

Антонина и Анатолий Зверевы рассказывают, что лет тридцать держат пасеку, в которой пятьдесят ульев:

– Ездим на медосбор в лес, туда, где у нас и находится пасека, там же собираем грибы, ­– рассказывают пасечники, – каждый год участвуем в ярмарке в Осе. Мед у нас раскупают быстро.

Большой интерес осинцев вызвали на ярмарке различные саженцы плодовых деревьев и кустарников. Большой ассортимент представили пермские питомники. Вот абрикос районированный, и жимолость, и ирга, и фундук, и смородину…

Наталья Вергизова показывает мне, что она приобрела – это саженцы яблони и вишни.

– У нас уже есть молодая яблонька, но сорт зимний, эту взяли, чтобы и летом были яблоки, сказали, что сладкие будут. Будем надеяться, что и в следующем году урожай яблок будет таким же большим, как в этом, - говорит Наталья Валентиновна, – на ярмарку ходим не каждый раз, а по мере надобности.

Много в продаже и цветов. Например, Татьяна Волкова из села Крылово привезла как уличные, так и комнатные растения – фикусы, осоку, молодило и другие.

Сафина Иманаева из деревни Куземьярово Бардымского района посадила на своем участке тысячу тыкв пяти сортов: «Стопудовая», «Медовая», «Каравай», «Веснушки», «Лечебная». Сафина Аухатовна уже сорок лет выращивает тыквы. Тыквы удивляют своими разными размерами – от совсем крошечных и гигантских, разными расцветкам и имеют различные вкусовые качества. «Это какое-то чудо!» – восклицают покупатели, увидев бардымские тыквы!

Порадовали и местные умельцы, продавая изделия ручной работы. «Очень красивые корзинки», – восхищались покупатели работами Николая Шакманаева. Вязаными и сшитыми товарами порадовали участники клуба «Умелица» из Дворца культуры.

– К нам приехали продавцы со всего Пермского края, а мы постарались, чтобы пришли покупатели со всего округа. Надеюсь, каждый приобрел то, что планировал, а продавцы продали, что привезли, – прокомментировала Елена Мазунина, заведующий отделом развития экономики администрации Осинского городского округа, и пожелала всем хорошего урожая и отличных покупок.

И действительно, товар расходился быстро. Прилавки пустели в мгновение ока. «Не проходите мимо!» – зазывали продавцы копченого сала. «Попробуйте наш шашлык», – предлагали другие.

С погодой садоводам и огородникам в этот раз повезло – было тепло и солнечно. Да еще на всю площадь раздавались напевы творческих коллективов сельских клубов и Осинского дворца культуры. Получился самый настоящий осенний праздник.

Свежие продукты сельских подворий, рыба, мясо, чай, специи, овощи, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы деревьев и кустарников. Никто в этот день не ушел без покупок! Такие ярмарки полезны и необходимы, поэтому и весной, и осенью на них многолюдно. Они популярны среди народа. Их ждут в Осе и любят.

Формат ярмарки позволяет не только успешно реализовывать свою продукцию, но и работать на узнаваемость. К тому же,​ по инициативе главы Прикамья в регионе в ближайшем будущем появится специальное интерактивное приложение с картой фермерских хозяйств «Где фермер?»,​ с помощью которого можно без посредников покупать свежие овощи, мясо и рыбу, а также другие продукты питания.​

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивает необходимость поддержки и развития ярмарочной торговли для фермеров: «Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации. А у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Регулярное проведение ярмарок – это один из основных каналов сбыта для наших фермеров, его необходимо развивать и проводить подобные мероприятия на регулярной о