Дмитрий Махонин: «Вопрос создания рабочих мест в территориях Прикамья находится на особом контроле»

23 сентября на Совете глав был рассмотрен вопрос дополнительной поддержки занятости в Пермском крае. Восстановление рынка труда в непростой период после ограничений, связанных с пандемией, требует внедрения мер, направленных на снижение уровня безработицы.

Среди них особое значение имеет наполнение регионального банка вакансий: сейчас их уже более 22 тысяч, а после соглашения с крупнейшей международной компанией HeadHunter их станет в разы больше. Также проводится профессиональное обучение для трудоустройства: сегодня обучено почти 9 тыс. человек, из них 4100 по нацпроектам. Кроме того, предпринимателям предоставляются субсидии на открытие собственного дела.

С учетом напряженности на рынке труда приняты дополнительные меры поддержки занятости не менее 9 тыс. граждан, потерявших работу.

В целом на обеспечение временной занятости из федерального бюджета выделено 145,4 млн руб., а на создание дополнительных рабочих мест –​ 363, 9 млн руб. из бюджета края на обеспечение более 6,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

"Сегодня на учете в качестве безработных в Прикамье стоят порядка 63 тыс. человек, что составляет 5,2% от экономически активного населения. При этом​ в сентябре численность безработных в крае по сравнению с августом снизилась более чем на 5 тыс. человек. Однако в 30 муниципалитетах Пермского края уровень безработицы превышает среднекраевой. Среди них: Красновишерский, Косинский, Юсьвинский, Гайнский, Кочевский, Большесосновский и другие районы и округа", – отметил министр социального развития Прикамья Павел Фокин.

На предыдущем Совете глав Дмитрий Махонин давал поручение рассмотреть на межведомственных муниципальных комиссиях вопрос формирования потребности территорий в дополнительных рабочих местах в рамках краевой субсидии. Однако в 10 районах Прикамья (Большесосновском, Гремячинском, Добрянском, Кишертском, Кочевском, Косинском, Краснокамском, Соликамском, Юрлинском, а также в Перми) эта задача осталась невыполненной.​ В настоящий момент на создание дополнительных рабочих мест заявилось 108 работодателей на трудоустройство 370 человек. В списках с положительными показателями лидируют Лысьва, Чернушка, Орда, Куеда. 15 муниципалитетов при этом не создали ни одного дополнительного рабочего места.

На предоставление общественных работ в Прикамье заявилось 184 работодателя. Наибольшую активность проявили в Кудымкаре, Барде, Гремячинске, Красновишерске, Карагае и многих других. Не заявились на общественные работы в 7 территориях края.

Дмитрий Махонин обозначил, что вопрос создания дополнительных рабочих мест в территориях Прикамья находится на особом контроле. «Бездействие территорий в этом вопросе недопустимо! О какой поддержке бизнеса мы можем говорить, если не получается выстроить конструктивный диалог на местах. Федерация дает беспрецедентный шанс по повышению занятости, а вы его игнорируете. Работа, которую вы должны провести с местными компаниями, чтобы помочь нашим жителям найти работу, в конечном итоге выльется в увеличение налоговых поступлений в ваши бюджеты, – заявил Дмитрий Махонин. – Для меня как жителя региона неприемлемо, что некоторые территории, где уровень безработицы выше среднероссийского в 2 раза, не принимают никаких мер. Как вы будете смотреть в глаза людям после этого?». Напомним, задачу держать уровень занятости на личном контроле Дмитрия Махонина попросил президент России Владимир Путин во время их рабочей встречи в рамках ВКС.

Положительным опытом по увеличению занятости населения поделился глава Осинского городского округа Алексей Григорьев. В ходе диалога с работодателями территории выяснилось, что только 30% из них набирают персонал через Центр занятости, остальные ищут сотрудников самостоятельно. «Также мы получили конкретный запрос от работодателей по кадрам и начали с помощью Центра занятости готовить людей под запрос компаний. Помимо этого, выстраиваем работу с подрядчиками по приему персонала на выполнение общественных работ. Благодаря федеральной поддержке мы решаем локальные вопросы, например, благоустройство родного района», – пояснил глава Осы.

Глава Прикамья дал поручение территориям активизировать работу по использованию субсидий на дополнительные рабочие места, временную занятость, общественные работы для решения муниципальных задач. Министерство социального развития Пермского края будет осуществлять мониторинг реализации дополнительных мер занятости в ОМС.

Кроме того, вопрос занятости будет включен в повестку системных часов главы региона с руководителями территорий.