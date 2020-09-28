Соцсети в помощь! Как ускорить решение проблем в территориях?

В наши дни обратная связь с властями стала намного быстрее. Лепту в это несомненно внесли социальные сети, которые помогают чиновникам видеть ещё больше обращений от людей и оперативнее решать проблемы. Иногда проблему удаётся решить, написав напрямую главе региона в социальных сетях. Дмитрий Махонин оперативно реагирует на сообщения и контролирует, как проблема решается.

Зачастую такая работа не только делает жизнь комфортнее, но и помогает избежать несчастных случаев.

К примеру, недавно в Краснокамске бдительный житель обратил внимание на опасную сломанную ветку, которая нависала над пешеходной дорожкой недалеко от жилых домов. «Поможет и на голову упасть», - предупредил он горожан, выложив фотографию в местный паблик в социальных сетях.

Власти Краснокамска, которые регулярно мониторят ленту соцсетей не прошли мимо – увидели проблему и оперативно решили, о чём тут же сообщили в комментариях к посту. И фотографию приложили – ветку убрали, проход безопасен.

Проявил заботу о прохожих и житель Очёра. Он заметил опасный открытый люк на одной из улиц. И тут городские власти не прошли мимо – проблему исправили, в комментариях отчитались. К слову, ситуацию разрешили всего за несколько дней.

Беда с люками встречается довольно часто. Вот и жительница села Елово наткнулась на опасную находку. «Неужели никто не видит?» - возмутилась она, разместив фото в местной группе в социальных сетях.

Местная администрация тут же заметила сообщение и направила рабочих устранить поломку – в крышке люка напротив местного магазина была дыра. Теперь сельчане могут не переживать, что случится беда.

К слову, с помощью социальных сетей решаются самые разные проблемы. К примеру, житель Соликамска устал безрезультатно звонить в свою управляющую компанию, чтобы та наконец выполнила свою обязанность убрала мусор.

В итоге почти отчаявшись, мужчина оставил жалобу в личных сообщениях в официальной группе администрации города. После его обращения на место сразу выехала управляющая компания и убрала мусор.

Администрация Соликамска отчиталась молниеносно: проблема решена, мусор убрали.

Так что можно уверенно считать, что жалобы в соцсетях - это не просто крик души в никуда. Власти должны увидеть и помочь.