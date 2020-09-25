Переход на карту "Мир" с 1 октября

Правительство РФ утвердило перечень выплат за счет средств федерального бюджета, которые с 1 октября 2020 года согласно Федерального закона «О национальной платежной системе» будут зачисляться только на карты «МИР». В этот перечень входят такие выплаты как государственные пособия на детей, пенсии военнослужащим, выплаты, положенные пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.



Таким образом, чтобы получать данные бюджетные выплаты после 1 октября, необходимо оформить карту «МИР». Также, как сейчас, заявители вправе получать средства в отделениях почты или на счета, которые не обслуживаются какими-либо картами, к примеру, на сберегательный счет.



В случае если человек, у которого еще не оформлена карта «МИР», не пришел в банк для получения средств в течение 10 дней с момента поступления средств на счет, деньги возвращаются обратно в Центр социальных выплат. Далее человек должен предоставить актуальные реквизиты, на которые средства будут переведены вновь.



При оформлении карты «МИР» гражданин должен предоставить в Центр социальных выплат и компенсаций новый номер банковского счета (если открыт именно новый банковский счет) для корректного перечисления выплаты. Для этого необходимо подойти в любой офис МФЦ либо отправить по электронной почте или по Почте России заявление об изменении реквизитов в территориальный отдел ЦСВ и приложить новые данные. Образец заявления и контакты отделов ЦСВ можно посмотреть на сайте цсв59.рф в разделе «Контакты».



За дополнительными разъяснениями по получению карты «МИР» необходимо обратиться в отделение выбранного банка.



ЦСВ переводит выплаты в 56 различных банков, в которых открыты счета у заявителей. Большинство из них уже выразили готовность перевести своих клиентов на карту «МИР».



- Если бюджетное поступление пришло на счет, к которому привязана карта международной платежной системы, банк не может его зачислить по данным реквизитам (в соответствии с Постановлением № 383), - сообщают в Почта Банке. - Вместо этого банк зачисляет денежные средства на отдельный счет и уведомляет об этом клиента. Если по истечении 10 дней клиент не обращается в банк для получения средств, то банк отправляет их обратно отправителю. Например, Почта Банк дает возможность всем гражданам России открыть «Сберегательный счет» и выпустить к нему карту «МИР» совершенно бесплатно. Процесс занимает 5 минут, потребуется только паспорт и мобильный телефон.