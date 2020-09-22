На старт вместе со всей Россией

В субботу, 19 сентября, в Прикамье прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Это самый массовый и масштабный осенний праздник спорта в России. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в кроссе приняли жители краевой столицы и 35 муниципалитетов. В Пермском крае на старт вышло более 10 тысяч любителей бега.

В Осе на старт вышли более 200 человек. С утра в городском парке было многолюдно: здесь собрались люди самого разного возраста, желающие попробовать свои силы в преодолении дистанции – от 500 до 2000 метров. Самому младшему участнику Дмитрию Пьянкову всего полтора года, а самому старшему – Сергею Несынову – 74 года.

Среди стартовавших глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, который ведет здоровый образ жизни и показывает пример своим землякам. Причем у него лучшее время среди мужчин на тысячеметровой дистанции.

– Я стараюсь максимально участвовать в соревнованиях. Это помогает держать себя в форме, в тонусе и увеличивает коэффициент полезного действия, помогает в работе. Кросс нации – это традиционное всероссийское мероприятие, поэтому необходимо повышать его массовость в территории. Мы единое целое со всей страной. Отрадно, что Осинский округ присоединился к забегу. И хорошо, что осинцы каждый год поддерживают Кросс нации и активно участвуют во Всероссийском дне бега, – прокомментировал он после финиша.

У жительницы Осы Любови Ивановой на старт Кросса нации вышли пятеро внуков, самому младшему из которых три года:

­– Сегодня замечательный праздник для всех спортсменов. Наша семья не остается в стороне. И я горжусь тем, что во всероссийском забеге участвуют и мои внуки Ваня, Миша, Андрей, Дима и Виктория.

Горожане отмечают, что забег прошел на хорошем организационном уровне, тем более это одно из первых массовых спортивных мероприятий после режима самоизоляции.

– Это традиционное мероприятие, в котором принимают участие осинцы, – говорит главный секретарь соревнований Татьяна Виткина, ­– участников много – малышей, школьников, студентов, рабочей молодежи, взрослых и пенсионеров. ­ Мы ратуем за здоровый образ жизни и призываем всех заниматься спортом. Радует, что с каждым годом желающих приобщиться к Дню бега в Осинском округе становится все больше.

Назовем имена победителей. Первые места в своих возрастных категориях заняли Анастасия Белых, Дмитрий Журавлев, Екатерина Чекменева, Кирилл Сидоров, Виктория Целищева, Данил Боронников, Анна Власова, Илюса Губайдуллина, Татьяна Кислицына, Людмила Сивухина, Роман Кутулбаев, Андрей Цаплин, Алексей Григорьев, Сергей Несынов.

Этот яркое спортивное событие на протяжении многих лет объединяет всю нашу страну. На Кросс нации приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Все они подают землякам личный пример активности, здоровья и спорта.

Ольга Сёмина

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