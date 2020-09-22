Совместная работа на результат

В пятницу, 11 сентября, Осинский городской округ с визитом в составе представительной делегации посетил депутат по 23 избирательному округу Законодательного Собрания Пермского края Георгий Ткаченко. В этот день произошли важные для дальнейшего развития нашей территории события. Запуск газа в Верхней Давыдовке, открытие детской площадки в Новозалесново, открытие обновленного мемориального комплекса – результат совместной работы всех уровней власти – как местной, так и региональной.

Мечты сбываются

В Осинском городском округе завершено строительство самого длинного в истории Прикамья газопровода. Его протяженность составила 58 километров, в том числе по территории Верхнедавыдовского поселения – 26 километров. Техническую возможность подключения получили жители 13 населенных пунктов Частинского и Осинского округов. Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.

Когда в дома придет голубое топливо, в Верхней Давыдовке ждали очень давно. И вот подключение к новому газопроводу произошло в сентябре 2020 года. Это особенно важно для удаленной и труднодоступной территории.

– На закамскую сторону пришло голубое топливо, и жители более 140 домовладения получили возможность подключения к долгожданному газу, – говорит Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа, – В Верхней Давыдовке строительство газопровода стало возможным благодаря нашему партнеру – компании «Газпром». А в Богомяково и Монастырке – благодаря участию в краевой программе, и львиная доля средств на эти цели пошла из краевого бюджета. Желающих поучаствовать в программе было много. Но благодаря поддержке нашего депутата удалось отстоять именно эти населенные пункты. Вместе мы делаем жизнь селян комфортнее и, думаю, решим и другие проблемы этой территории.

На торжественную церемонию зажжения газового факела пришли, пожалуй, все селяне, прибыли почетные гости.

– Мы даже мечтать не могли, что нам проведут и подключат газ, – говорит жительница села Александра Ожгибесова, – приходишь домой, и уже тепло, не надо топить печь. Очень удобно. Это значительно улучшило нашу жизнь. Надеемся, развитие села на этом не остановится!

Газификация региона остается одним из приоритетов работы краевой власти. Важно, что наш депутат Георгий Ткаченко уже несколько лет принимает участие в поддержке и реализации важнейших для осинской территории проектов.

– Самое главное – это удобство для наших земляков. Газ дает селянам новый уровень жизненного комфорта, – считает Георгий Александрович. – Объединив усилия, мы сделали большое дело. Благодарю всех, кто был причастен к этому историческому событию. И сейчас наша совместная задача – повысить число домовладений, подключенных к газу.

Развитие газификации в Осинском округе будет продолжено. Благодаря подписанной Программы развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. «Газпром» запланировал инвестиции в развитие отрасли в объеме – 8,845 млрд руб. – это в 3,7 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Пермского края оценивается в 11,3 млрд руб. В рамках этой программы будет построен газопровод от села Горы до Кузнечихи с отводом на Комарово, который даст возможность подключения еще для 320 домовладений.

На радость детям

Село Новозалесново преображается буквально на глазах. И сегодня здесь появилась новая современная детская площадка. На этой территории многое сделано благодаря инициативе граждан.

В результате участвовали в районном грантовом конкурсе «Фестиваль сельских поселений» на береговой зоне пруда появился летний амфитеатр. Но селяне решили не останавливаться на достигнутом: желание и дальше обустроить это живописное место осталось.

Была подана заявка на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Софинансирование данной программы составило 30 процентов местного бюджета. Всего на проект выделен 1 млн рублей.

Отмечу, что по приоритетному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году муниципалитеты Пермского края получили 530 млн рублей на благоустройство сельских территорий. Из них 100 млн рублей составят средства краевого бюджета, более 150 млн – средства муниципальных бюджетов и еще более 270 млн рублей регион получил из федерального бюджета.

Благодаря чему в Новозалесново стала возможным установка детского игрового комплекса. Желающих отдохнуть здесь заметно прибавилось, летний амфитеатр с игровым комплексом стал излюбленным местом проведения досуга.

На торжественном открытии селян приветствовал депутат Георгий Ткаченко:

– Новозалесново в отличие от других территорий развивается очень активно. За последние годы здесь проведен газ, налажена сотовая связь, благоустроена площадь. Главная причина этого – неравнодушные жители, которые живут здесь. И сегодня сделан большой шаг в развитии села. И впереди у нас еще много важных дел!

Новозалесновцы отмечают, что депутат постоянно оказывает им всестороннюю помощь, оказывает поддержку в реализуемых проектах.

– Депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 округу Георгий Александрович Ткаченко всегда открыт к диалогу, – говорит Татьяна Шилова, жительница села, консультант территориального управления администрации Осинского городского округа, – он принимает участие во всех значимых мероприятиях, проводимых на новозалесновской территории. Надеемся на продолжительное плодотворное сотрудничество на благо нашей новозалесновской земли.

– Георгий Александрович Ткаченко всегда очень внимателен и доброжелателен, – делится Людмила Головнина, председатель новозалесновского совета ветеранов. – Он как депутат по собственной инициативе ежегодно к Дню пожилого человека предоставляет подарки нашим уважаемым ветеранам, они очень довольны! Такая забота в адрес людей пожилого возраста мне как председателю совета ветеранов, конечно, приятна. И я надеюсь, что так будет и дальше.

Выбор сделан

Еще одним важным событием для всего Прикамья в этот день были досрочные выборы губернатора Пермского края. Депутат Георгий Ткаченко, получив открепительное удостоверение, проголосовал на одном из избирательных участков в своем округе в Осе – во Дворце культуры «Нефтяник».

– Важно, чтобы работа по развитию региона велась совместно, и для этого необходимо было сделать правильный выбор. И он сделан, ­ –прокомментировал свое решение депутат.

Парк Победы благоустроен

Власти региона проводят большую работу по созданию комфортной среды. В реализации программы «Формирование комфортной городской среды» также активно участвуют жители. Именно они инициировали благоустройство парка Победы в Осе.

В год 75-летия Победы уделено особое внимание благоустройству мест памяти, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны.

Здесь выполнено устройство тротуаров в плитке, обустроено уличное освещение, реконструирован памятник Ленину. Также вместо старых аварийных деревьев высажено 30 новых саженцев, сделан газон и места для отдыха.

Более 5 миллионов рублей на эти цели было направлено из федерального бюджета, 309 тысяч рублей – из краевого. Доля софинансирования из местного бюджета составила – 687 тысяч рублей.

Этот большой и важный проект – результат работы не только власти, но и активных жителей.

Так, благодаря Президентскому гранту НКО «Софья» (руководитель Александр Гусев) установлены новые бронзовые бюсты осинцам – героям Великой Отечественной войны Петру Алексеевичу Коневу и Василию Павловичу Брюхову. Бюсты изготовлены в мастерской пермского художника – скульптора Ильи Галиулина. Реконструированы пешеходные дорожки у танка «ИС-2», сделана облицовка постамента танка черным гранитом.

Благодаря поддержке нефтяников и проекту главы Осинского городского округа Алексея Григорьева «Долг памяти» и проекту Ирины Белоусовой «Великий подвиг» установлены три новые мемориальные плиты с вновь выявленными именами осинцев – участников Великой Отечественной войны. Поисковой работой новых имен занимался осинский краевед, почетный гражданин Осинского района Владимир Алексеев.

Георгий Ткаченко вручил благодарственное письмо Карену Наджаряну, генеральному директору ООО «Благо», качественно и вовремя выполнившего работы в парке Победы.

Действительно, события в этот день в Осинском городском округе произошли масштабные, можно сказать, исторические. Совместная слаженная работа власти и жителей приводит к хорошему, видимому результату.

Георгий Ткаченко, депутат Законодательного Собрания по 23 избирательного округа:

– Осинский городской округ постоянно развивается, становится лучше, красивее, благодаря неравнодушному отношению его жителей к своей малой родине. Мы увидели, как осинцы стремятся к развитию, тому подтверждение: открытие детской площадки в Новозалесново и отреставрированного мемориального комплекса в Осе, запуск газа в Верхней Давыдовке. Я желаю дальнейшего развития и процветания!