В Осинском округе продолжается газификация

В Осе введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью более трех километров. К газу смогут подключиться более 160 домовладений. Эту возможность получили жители улиц Мичурина, Интернациональной, Маяковского, Карла Маркса, Школьная, Злыгостева и других.

18 сентября состоялась приемка газопровода комиссией. Напомним, что в ноябре прошлого года был заключен муниципальный контракт, стоимость проекта составила более 12 млн руб. Средства на его реализацию были направлены из бюджета Пермского края с долей софинансирования из местного бюджета в соотношении 75 на 25 процентов.

– Впервые на территории нашего округа подрядчиком выступило ООО «Вятка строй» из Кирова, – комментирует Надежда Бусовикова, первый заместитель главы Осинского городского округа, – фирма показала себя с положительной стороны. Сейчас перед органами местного самоуправления стоит задача информировать население для дальнейшей газификации потребителей.

Неделей ранее состоялся запуск газа в Монастырке, Богомягково и Верхней Давыдовке Осинского городского округа. Новый распределительный газопровод общей протяжённостью более 7 километров позволяет подключить к газу более 150 домов. Сейчас представители «Газпрома» ведут работу по подключению жителей к газопроводу.

Важно отметить, что развитие газификации в Осинском городском округе будет продолжено. В данный момент идет прокладка газопровода в деревне Симакова. Также в рамках подписанной Программы развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период, «Газпром» запланировал инвестиции в развитие отрасли в объеме 8,845 млрд руб. Это в 3,7 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Пермского края оценивается в 11,3 млрд руб. В рамках этой программы будет построен межпоселковый газопровод сел Горы и Кузнечиха с отводом на Комарово.

С 2015 по 2019 год свои дома к газу подключили свыше 22 тыс. семей Прикамья. В этом году планируется построить 39 газопроводов для 9 тыс. домохозяйств. На эти цели из различных источников направлено порядка 2,2 млрд руб., в том числе 520 млн – из краевого бюджета. С 2017 года в регионе действует программа подключения льготных категорий граждан. За 3 года по льготной программе подключились к газу 2134 семьи. На эти цели из бюджета было направлено 82,7 млн руб. В 2020 году газом будет обеспечено еще 1290 семей-льготников. Объем субсидий из краевого бюджета составляет 57,9 млн руб.

Газификация региона остается одним из приоритетов работы краевого правительства. Главой Пермского края Дмитрием Махониным поставлена задача – не просто построить газопровод, но подключить к нему дома жителей региона.

­– Мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Самое главное – это удобство для наших земляков: мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Газ дает новый уровень комфорта, – отметил значимость газификации для сельских территорий Дмитрий Махонин.