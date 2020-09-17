Как соцсети помогают ремонтировать дороги в Прикамье

В социальных сетях обмен информацией происходит очень быстро. Один клик мышкой – и сообщение отправлено. Не удивительно, что многие выбирают соцсети, чтобы поделиться своими бедами, попросить о помощи. Так о проблеме может узнать больше людей и есть шанс решить её быстрее.

Жители региона давно поняли преимущества социальных сетей и используют их, чтобы решить самые разные проблемы местного значения. Часто они сообщают о недостатках и нарушениях в сферах благоустройства, содержания улиц и дорог, водоснабжения населения. Местные власти такие сообщения отслеживают и подключаются к решению проблем. Соцсети помогают выявить проблемы, затрагивающие многих жителей той или иной территории, или весь населенный пункт.

Внеплановый ремонт

Например, 2 сентября 2020 года жители Нытвы пожаловались в социальных сетях на плохую дорогу до села Чекмени.

«Администрация, сделай уже наконец дорогу до Чекменей!», – такое эмоциональное сообщение оставил пользователь соцсети, которого в комментариях поддержали и другие жители территории.

Местная администрация это сообщение увидела и занялась решением этой проблемы. Несмотря на то, что ремонтировать эту дорогу в этом году не планировали, работы там оперативно провели. Дорожное полотно выровняли, и по нему стало удобно ездить.

«27-28 августа 2020 года, по предписанию подрядчик выполнил выравнивание дорожного полотна (проведено грейдирование) по всей протяженности дороги «Конино-Чекмени», – такой ответ оставили под сообщением пользователя соцсети на следующий день.

Подробный ответ

Житель Октябрьского городского округа пожаловался в соцсетях на целый ряд дорожных проблем: от аварийного состояния мостов до разбитых дорог.

«Мосты в аварийном состоянии, дорожное покрытие не лучше, пешеходные тротуары уходят под землю а то и вовсе их нет. Некоторые улицы и пересечённые местности оказывается вовсе не на балансе у администрации и никто их поэтому не ремонтирует», – написал местный житель.

Под этим сообщением развернулась целая дискуссия. Местные власти увидели это обсуждение и постарались дать очень подробный ответ на все поставленные вопросы. Администрации округа пояснила, что мосты, которые являются продолжением дорог, будут ремонтировать ежегодно после проведения обследования. Также местные власти рассказали о работах по ремонту автодорог и тротуаров.

«В целях нормативного состояния автомобильных дорог ежегодно проводятся мероприятия по их ремонту, в 2020 году отремонтировано дорог: в асфальтовом исполнении 9,150 км, в щебёночном исполнении 32,325 км. Ремонт тротуаров будет планироваться в рамках мероприятий по благоустройству территории, кроме этого дополнительно на территории Октябрьского городского округа осуществляется устройство пешеходных аллей и тротуаров в соответствии с проектами организации дорожного движения», – ответили в местные власти.

Также представители местной администрации пояснили, что в связи с образованием Октябрьского городского округа на его баланс приняли и имущественный комплекс, ранее находившийся в собственности поселений. Но не у всех улиц и дорог был собственник.

«При выявлении факта отсутствия права проводится процедура по оформлению данных объектов, через процедуру бесхозяйного имущества, при этом срок оформления в муниципальную собственность подобных объектов составляет более 1 года с момента его постановки на кадастровый учет, без учета кадастровых работ по решению суда», – пояснили в администрации округа.

Дав подробный ответ, местные власти показали, что работы по благоустройству района уже начались.

Спасибо за помощь!

Дорожные проблемы волнуют и жителей краевого центра. Житель Кировского района Перми написал личное сообщение в Инстаграме губернатора Пермского края. Пермяк рассказал о проблеме жителей Закамска и микрорайона Крым.

«Дмитрий Николаевич, вы посещали Закамск недавно, спасибо, что про нас не забыли. Есть проблема – железнодорожный переезд у ТЭЦ-14 в сторону Крыма. Скоро невозможно будет проехать. Все жители Крыма, и кто ездит через него, буду очень благодарны за решение проблемы», – написал пермяк.

Глава региона подключил к решению этого вопроса администрацию города, и в результате ремонт провели в кратчайшие сроки.

Житель Кировского района написал главе Пермского края Дмитрию Махонину в ИНстаграм. Фото: правительство Пермского края

«Дмитрий Николаевич, огромное спасибо от всех жителей Закамска за содействие в реионте переезда у ТЭЦ-14!», – написал житель Перми.