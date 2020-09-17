Осинский округ с визитом посетил депутат Валерий Сухих

Супруги Ожгибесовы из Верхней Давыдовки, как и их односельчане, долго ждали, когда в село придет голубое топливо и появится возможность подключиться к газопроводу. В торжественной церемонии запуска газа на закамской стороне 11 сентября принял участие наш депутат, председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

– Как мы рады, что в нашем доме появился газ, вы не представляете! Оладушки жарятся, пироги пекутся, – делится радостью Светлана, – Сейчас еще самый разгар поры солений. Готовить стало удобно и без лишних хлопот. Бесперебойная подача, не надо привозить и менять баллоны. Газ очень хорошего качества. Пока, конечно, мы не можем сказать, будет ли экономия, но моя жизнь как хозяйки значительно облегчилась.

Газ люди здесь ждали очень давно. И работы по проектированию были начаты еще в 2015 году по президентской программе, в которую администрация района смогла попасть. Так, к Дню работников нефтяной и газовой промышленности к газу в Верхней Давыдовке были подключены первые шесть домов по улицам Садовая, Тихая, Молодёжная и Домодедовская. А 9 сентября были заключены договоры еще в 17 домовладений. Итого 23 счастливых семьи! Одни хозяева уже пользуются благами цивилизации, другие смогут это делать в ближайшее время.

– Особую благодарность хочется выразить депутату Законодательного Собрания Пермского края по 23 округу Валерию Александровичу Сухих, который, получив наказ по газификации от избирателей закамской территории, выполнил его на сто процентов! – говорит житель села Василий Ожгибесов.

Действительно, в краевой программе газификации, которая неоднократно обсуждалась на заседаниях комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания и была одобрена депутатами в рамках бюджета, в 2020 году запланировано построить газопроводы для 9050 домовладений Пермского края. На эти цели из различных источников, включая краевой, муниципальные бюджеты и средства «Газпрома», направлено свыше 2,1 млрд руб.

Благодаря строительству распределительных сетей газом будут обеспечены дома в Губахе, Добрянке, Кудымкаре, Соликамске, а также населённые пункты Краснокамского, Березниковского, Куединского, Осинского (д. Монастырка, с. Комарово, с. Богомягково), Оханского, Ординского, Пермского, Частинского, Юсьвинского и Юрлинского районов. Сейчас в работе находятся 15 объектов разной степени готовности. Общая протяжённость построенных газопроводов составит около 56 км.

Также правительством края совместно с «Газпромом» разработан проект Программы газификации региона на 2021-2025 годы, который был озвучен на пленарном заседании Законодательного Собрания 11 июня 2020 года. Проектом предусмотрено строительство 24 межпоселковых газопроводов, позволяющих обеспечить газом до конца 2025 года еще 13 тыс. домовладений в 88 населенных пунктах. Таким образом, уровень газификации села в крае может достигнуть 39%.

Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь», говорит, что компания поставила перед собой очень важную цель – поднятие уровня газификации в сельских населенных пунктах Прикамья:

– Сегодня средний уровень газификации составляет 28 процентов, Поэтому при запуске таких масштабных проектов, когда газопровод соединил два муниципальных образования – это Осинский и Частинский районы, наша первоочередная задача, чтобы в каждом сельском населенном пункте подключилось как можно больше людей. Это можно сделать за счет организации единого окна, когда наши специалисты непосредственно выезжают в села и деревни, проводят сходы, объясняют правила газификации, принимают коллективные заявки. Таким образом как можно больше домов подключатся к газу.

Также в этот день Валерий Сухих принял участие в открытии детской игровой площадки в селе Новозалесново, благоустройство которой прошло по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь сделали уплотнение грунта щебнем, устроили железобетонные фундаментные плиты, уложили покрытие из резиновой крошки, установили металлические столбы и элементы игрового комплекса

В рамках программы развития преобразованных муниципальных образований Пермского края выполнены работы по благоустройству площади у здания Новозалесновского дома культуры.

­ – На территории Новозалесново появился уникальный новый игровой детский комплекс, село стало еще красивее и благоустроеннее, – отмечает Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа.­ – И неслучайно площадка возведена именно в Новозалесново, потому что здесь живут самые активные, инициативные жители. Благоустроенная территория на берегу пруда – это заслуга новозалесновцев, и это дорогого стоит. Благодаря активной поддержке нашего депутата нам удалось поучаствовать в программе и облагородить село.

В ходе визита в Осинский городской округ Валерий Сухих принял участие в голосовании на выборах губернатора Прикамья. Депутат проголосовал на одном из избирательных участков в своем округе в Осе.

– В эти выходные прошли досрочные выборы губернатора Пермского края, – прокомментировал Валерий Александрович, – это принципиально важное событие для каждого жителя и всего Прикамья. От главы региона зависит дальнейший вектор развития нашего края, процветание его территорий, а самое главное благополучие жителей Прикамья. Я голосую за развитие осинской земли и всех территорий 23 избирательного округа, а значит за развитие всего Пермского края. Каждый, кто проголосовал смог реализовать своё право голоса и проявить активную гражданскую позицию, приняв участие в голосовании.

Завершилась поездка депутата торжественным открытием реконструированного парка Победы в Осе, где появились новые бюсты Героев Великой Отечественной войны Петра Алексеевича Конева и Василия Павловича Брюхова. Идею по увековечиванию их в бронзе осинским общественникам подал сам Валерий Сухих еще в прошлом году. Позже её поддержали ПАО «ЛУКОЙЛ» и местные власти. К идее обновления мемориала присоединилась некоммерческая организация «Софья». Проект «Долг памяти», руководителем которого выступил Александр Гусев, получил федеральный президентский грант. Также вместе с новыми бронзовыми бюстами здесь установлены памятные плиты с именами осинцев, погибших на войне.

– В год 75-летия Победы компания «ЛУКОЙЛ» постаралась в рамках конкурса социальных и культурных проектов максимально поддержать проекты, связанные с этой датой, – отметил Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, – в Осинском округе это проект главы Алексея Григорьева «Долг памяти» и проект «Великий подвиг» Ирины Белоусовой. Считаю, что они удались.

На церемонии открытия Валерий Сухих вручил благодарственные письма Александру Гусеву, руководителю проекта «Долг памяти», краеведу Владимиру Алексееву, который занимался поиском новых имен осинцев – участников Великой Отечественной войны, и скульптору Илье Галиулину, который создал бюсты и мемориальные плиты. Установлены три новые мемориальные плиты с именами (более 900 имен) вновь выявленных осинцев – участников Великой Отечественной войны.

– Процесс создания бюстов был очень интересным и волнительным, так как в первую очередь необходимо было раскрыть психологический портрет людей, – делится Илья Галиулин, –- Кроме того, я чувствовал большую ответственность при работе, так как создавал портреты Героев Великой Отечественной войны. Работа по созданию бюстов была для меня одной из наиболее почетных и значимых.

Будем надеяться, что на этом добрые дела и хорошие события в Осинском городском округе не закончатся, и здесь будут благоустраиваться набережные, строиться новые площадки, запускаться газ и ремонтироваться дороги. При совместных усилиях местной и региональной власти, депутатов и инициативных жителей это будет возможно, тогда наш округ будет преображаться и развиваться.

Валерий СУХИХ, председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по 23 избирательному округу:

­– Приятно видеть радостные лица земляков, когда в округе происходят такие значимые события. Благодаря газификации Верхней Давыдовки, Богомягково и Монастырки у этих населенных пунктов появились большие перспективы в развитии. И это важные решения в рамках реализации нашей совместной программы. В Новозалесново также состоялось замечательное мероприятие, я удивлен амфитеатром, игровым комплексом. Это стало местом притяжения людей. Увековечивание Героев войны в бронзе – важное событие в год 75-летия Великой Победы. Все это мы сделали ради будущих поколений. Любите свою малую родину, и у вас все получится.