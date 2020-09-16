Валерий Сухих поблагодарил осинцев за активную гражданскую позицию

Уважаемые жители Осинского городского округа! 13 сентября состоялось важнейшее событие для Пермского края – выборы губернатора. Мы с вами в очередной раз, не на словах, а на деле, доказали свою любовь к нашей родине.

Жители Осинского округа выполнили свой гражданский долг, выразили свою позицию по отношению к власти, выдали крепкий кредит доверия новому губернатору. И потому каждый ваш голос был чрезвычайно важен!

Я обращаюсь к вам со словами искренней благодарности за ваше неравнодушие, за вашу активную жизненную позицию, за то, что, несмотря на осенние урожайные заботы, непростую эпидемиологическую ситуацию, вы нашли время и желание прийти на избирательные участки.

Впереди много работы. Только объединив усилия местных и краевых властей, деловых кругов и общественности, мы сможем сделать жизнь в наших территориях комфортнее, интересней, благополучней.

Давайте вместе строить достойное настоящее и стабильное будущее для всех жителей края!

Председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по 23 избирательному округу В.А. Сухих