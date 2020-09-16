В муниципалитетах Прикамья все активнее используют онлайн-взаимодействие с местными жителями

Глава Прикамья Дмитрий Махонин постоянно подчеркивает: власть должна «дойти» до самого отдаленного уголка Пермского края. Жители сел и городов региона должны видеть перспективу в развитии, ощущать улучшения в своей жизни, понимать, что они сами могут участвовать в решении тех или иных проблем.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил главам муниципальных образований активнее налаживать с местными жителями онлайн-взаимодействие в формате «Проблема – соцсети – решение». Замысел заключался в том, что это значительно упростит для людей механизм устранения тех или иных недостатков, власть будет гораздо оперативнее реагировать на предложения граждан, а само взаимодействие людей с властью станет намного прозрачнее.

Жизнь подтвердила правильность такого подхода. Людям удается в самые короткие сроки добиться конкретной реакции на свои сообщения в социальных сетях. Часто в тот же день на той же странице появляется ответ местной администрации об устранении недостатков с фотографией-подтверждением. Люди наглядно видят: вот так – было. А вот так – стало. Таких примеров можно привести немало. Вот только некоторые из них.

Дорожку сделают

Жительница Осы Нина Пьянкова обратилась в группу администрации Осинского городского округа с вопросом о ремонте дороги у детского сада №11 и ей ответили, что составлена смета на ремонт тротуара.

«Спасибо, воду дали на следующий день»

Жители края пишут свои просьбы и жалобы в личные сообщения в аккаунт главы региона в Инстаграм. К примеру, жительница Перми рассказала, что уже 4 недели в доме нет горячей воды, а у нее маленькие дети, она попросила разобраться в проблеме. Дмитрий Махонин подключил к решению проблемы ПСК, и на следующий же день горячую воду дали, о чем и написала жительница главе региона, поблагодарив его.

«Асфальтовое покрытие восстановили»

Жительница Нытвы пожаловалась в личных сообщениях в официальном паблике местных властей, что после проведения аварийных работ так и не восстановили дорожное покрытие на дороге. Местные власти отреагировали оперативно, в этот же день этот участок дороги отремонтировали.

«Теплотрассу отремонтируем в ближайшее время»

Житель Соликамска написал в соцсетях про проблему с канализацией у своего дома.

Сообщение увидели местные власти и подключились к решению вопроса, сообщив в соцсетях, что ремонт этого участка теплосети будет выполнен в кратчайшие сроки, после чего ответственная организация восстановит благоустройство участка придомовой территории. Но при этом в администрации попросили жителей правильно использовать канализацию и не допускать ее засорения.

«Борщевика больше нет»

Жительница Губахи пожаловалась в личных сообщениях в официальном паблике администрации города, что уже конец лета, а борщевик возле их дома так и не убрали. Местные власти оперативно отреагировали на это сообщение. Уже на следующий день борщевик был скошен.

Как видим, жителям муниципалитетов благодаря формату онлайн-взаимодействия «Проблема – соцсети – решение» удается весьма оперативно добиваться реакции на свою критику или пожелания. Подобная обратная связь оказывается удобной и для самой власти – они получает информацию о том, что именно беспокоит граждан, и быстро реагирует на нее. В итоге и комфортность проживания в поселениях растет, и доверие к власти повышается.

Источник - www.perm.kp.ru