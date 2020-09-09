Профилактика гриппа - вакцинация

В Пермском крае регистрируется высокий уровень заболеваемости населения трудоспособного возраста инфекциями дыхательных путей. Самым опасным из всех инфекционных агентов, поражающих дыхательные пути, является грипп.
По данным ВОЗ при ежегодных эпидемиях гриппа в мире заболевает до 10% взрослых и 20-30% детей, погибает 250-500 тысяч человек, экономический ущерб составляет от 1 до 6 млн. долларов на 100 тысяч населения.
Заболевание гриппом влияет на трудоспособность работников, приводя к отсутствию на рабочем месте в течение 1-2 недель, лишая конкретного сотрудника части зарплаты, а коллектив – уровня производительности. Как показывают эпидемиологические наблюдения, заболеть тяжелым гриппом может и совершенно здоровый человек.
В Пермском крае за период эпидемического подъема 2018-2019 гг. переболело гриппом и ОРВИ 227 тыс. человек.
Основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.
Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплатно) иммунизируются «группы риска»: дети с 6 мес.; учащиеся 1-11 классов; студенты вузов и ссузов; работники медицинских организаций; работники образовательных организаций; работники транспорта; работники коммунальной сферы; беременные женщины; лица старше 60 лет; призывники; лица с хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно – сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение).
В зоне риска находятся также и работники промышленных предприятий с вредными промышленными факторами, которые при для длительного воздействия способны оказывать негативное влияние на организм человека. В организованных коллективах, имеющих профессиональный контакт с парами металлов, минеральной или любой другой пылью или газообразными веществами, инфекции дыхательных путей распространяются наиболее быстро и протекают тяжелее.
Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, медицинских кабинетах детских дошкольных организаций, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах, возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад.
В осенний период 2018 года в Пермском крае было привито против гриппа более 1,2 млн. человек, охват совокупного населения составил 47,5%. Проведение вакцинации позволило предупредить 137 тыс. случаев заболеваний и тяжелых осложнений, предотвратить экономический ущерб в размере 1,1 млрд. руб.
По рекомендации ВОЗ на предстоящий эпидемический сезон 2019-2020 гг. в состав противогриппозных вакцин включены следующие штаммы вируса: А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm; А/Kansas/14/2017 (H3N2); B/Colorado/. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm и А(H3N2) отличаются от циркулирующих в предыдущие сезоны.
Среди здоровых работников вакцинация может снизить респираторную заболеваемость до 70 %, число дней нетрудоспособности на 43-80%, количество посещений медицинских учреждений – на 44%. Вакцинация имеет доказанный экономический эффект (экономия от 15 до 50 долларов США на одного привитого).
Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.
Грипп – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, часто приводящая к серьезным осложнениям. Начинается остро с резкого подъема температуры (до 38-40 С) с сухим кашлем или першением в горле и сопровождается ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках, насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться болью за грудиной.
Если вы заболели, то:
- Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений
- Соблюдайте постельный режим
- По возможности изолируйте себя от других членов семьи
- При первых симптомах заболевания вызовите врача
- Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования немедленно их выбрасывайте
- Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами
- Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы
- Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.
Где поставить прививку от гриппа?
- Осинская поликлиника, прививочный кабинет №29.
Часы работы: пн - пт – 8.00 до 18.00, сб - с 9:00 до 12:00
- МФЦ «Мои документы», адрес: ул. Степана Разина, 81б.
Часы работы: пн - пт с 9.00 до 15.00
При себе иметь паспорт и медиполис.