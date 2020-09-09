Профилактика гриппа - вакцинация

В Пермском крае регистрируется высокий уровень заболеваемости населения трудоспособного возраста инфекциями дыхательных путей. Самым опасным из всех инфекционных агентов, поражающих дыхательные пути, является грипп.

По данным ВОЗ при ежегодных эпидемиях гриппа в мире заболевает до 10% взрослых и 20-30% детей, погибает 250-500 тысяч человек, экономический ущерб составляет от 1 до 6 млн. долларов на 100 тысяч населения.

Заболевание гриппом влияет на трудоспособность работников, приводя к отсутствию на рабочем месте в течение 1-2 недель, лишая конкретного сотрудника части зарплаты, а коллектив – уровня производительности. Как показывают эпидемиологические наблюдения, заболеть тяжелым гриппом может и совершенно здоровый человек.

В Пермском крае за период эпидемического подъема 2018-2019 гг. переболело гриппом и ОРВИ 227 тыс. человек.

Основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплатно) иммунизируются «группы риска»: дети с 6 мес.; учащиеся 1-11 классов; студенты вузов и ссузов; работники медицинских организаций; работники образовательных организаций; работники транспорта; работники коммунальной сферы; беременные женщины; лица старше 60 лет; призывники; лица с хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно – сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение).

В зоне риска находятся также и работники промышленных предприятий с вредными промышленными факторами, которые при для длительного воздействия способны оказывать негативное влияние на организм человека. В организованных коллективах, имеющих профессиональный контакт с парами металлов, минеральной или любой другой пылью или газообразными веществами, инфекции дыхательных путей распространяются наиболее быстро и протекают тяжелее.

Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, медицинских кабинетах детских дошкольных организаций, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах, возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад.

В осенний период 2018 года в Пермском крае было привито против гриппа более 1,2 млн. человек, охват совокупного населения составил 47,5%. Проведение вакцинации позволило предупредить 137 тыс. случаев заболеваний и тяжелых осложнений, предотвратить экономический ущерб в размере 1,1 млрд. руб.

По рекомендации ВОЗ на предстоящий эпидемический сезон 2019-2020 гг. в состав противогриппозных вакцин включены следующие штаммы вируса: А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm; А/Kansas/14/2017 (H3N2); B/Colorado/. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm и А(H3N2) отличаются от циркулирующих в предыдущие сезоны.

Среди здоровых работников вакцинация может снизить респираторную заболеваемость до 70 %, число дней нетрудоспособности на 43-80%, количество посещений медицинских учреждений – на 44%. Вакцинация имеет доказанный экономический эффект (экономия от 15 до 50 долларов США на одного привитого).

Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.

Грипп – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, часто приводящая к серьезным осложнениям. Начинается остро с резкого подъема температуры (до 38-40 С) с сухим кашлем или першением в горле и сопровождается ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках, насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться болью за грудиной.

Если вы заболели, то:

Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений

Соблюдайте постельный режим

По возможности изолируйте себя от других членов семьи

При первых симптомах заболевания вызовите врача

Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования немедленно их выбрасывайте

Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами

Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы

Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

Где поставить прививку от гриппа?

Осинская поликлиника, прививочный кабинет №29.

Часы работы: пн - пт – 8.00 до 18.00, сб - с 9:00 до 12:00

МФЦ «Мои документы», адрес: ул. Степана Разина, 81б.

Часы работы: пн - пт с 9.00 до 15.00

При себе иметь паспорт и медиполис.