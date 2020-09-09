Проверка на дорогах

Пермский край посетили представители Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) Министерства транспорта РФ. Цель приезда – проверка дорог, отремонтированных в Прикамье по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Пермский край – молодец!

Пермский край стал седьмым регионом России, который посетили члены комиссии. За несколько дней делегация проверила все объекты Пермской городской агломерации: те, которые уже сданы в этом году, те, которые ещё в работе, а также выборочно объекты 2019 года.

Члены совета отметили как плюсы, так и минусы. При этом заместитель председателя совета и вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Глеб Киндер подчеркнул, что Пермский край – один из лучших примеров комплексного подхода к реализации нацпроекта. «В целом впечатления положительные. К сожалению, мы такое видим не во всех городах реализации нацпроекта. Пермский край в этом отношении молодец! Важно, что подрядчики понимают меру своей ответственности. Очень понравилась практика замены бордюрного камня на гранитный. Это обеспечит долговечность эксплуатации объекта. Видим, что заказчик не экономит. Перми можно поставить оценку «пять» после всего, что мы увидели», – сказал он.

Замначальника департамента дорог и благоустройства Перми Сергей Красильников поблагодарил членов совета за высокую оценку работ в городе и отметил, что все озвученные замечания по организации дорожного движения, знакам, культуре производства работ будут обязательно отработаны с подрядчиками. «Считаем, что замечания были объективные. Мы обратим на них внимание и в будущем постараемся не допускать повторения ошибок. Также примем опыт коллег из других городов», – добавил он.

Особое внимание

Что касается объектов в других муниципалитетах – в Краснокамске, Пермском районе и Добрянском округе, то здесь, по мнению членов совета, есть над чем работать. В частности, проверяющие попросили краевого куратора тщательно контролировать работы на объектах и их приёмку. Так, например, есть ряд участков, которые уже сданы, но там нарушена геометрия тротуаров, бордюрного камня, не убран строительный мусор. Стоит также обратить внимание на организацию водоотведения и контроль над ним в рамках контрактов на содержание дорожной сети.

Особо члены совета подчеркнули важность ограждения мест производства работ, чтобы повысить безопасность дорожного движения. «Пока участок не сдан, на нём должен быть установлен весь комплекс дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и соблюдении скоростного режима. Это общее мнение всей комиссии. Данный пункт просим в будущем учесть в работе. Это влияет на безопасность дорожных рабочих, пешеходов и автомобилистов. К сожалению, соблюдается он не везде», – отметил Глеб Киндер. Также комиссия обратила внимание на важность строительного контроля для повышения качества работ.

Дороги выбирают жители

Обсудили и вопрос отбора участков дорог для ремонта в рамках нацпроекта. Сейчас объекты отбираются по трём критериям: оценка транспортно-эксплуатационного состояния, наличие автобусного сообщения и наличие угрозы безопасности граждан из-за текущего состояния дороги. Также ежегодно министерство проводит общественные обсуждения, на которые приглашает неравнодушных жителей Прикамья. Они могут высказывать свои пожелания по ремонту объектов. По опыту прошлых лет, многие пожелания совпадали с заявленными районами объектами.

Власти Прикамья поблагодарили общественный совет за продуктивную и тщательную работу, за скрупулезное внимание к объектам. Эта работа поможет региону реализовывать нацпроект ещё быстрее и качественнее. Отметим, всего в этом году в Пермском крае по этому нацпроекту будет отремонтировано 55 дорожных объектов, на сегодняшний день сданы уже 14. Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на личном контроле держит врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.