Школьники Осы получили возможность заниматься в мобильном Кванториуме

Не просто познакомиться с увлекательным миром науки и техники, а буквально с головой окунуться в виртуальную реальность для осинских школяров стало возможным благодаря нацпроекту «Образование», реализуемому в Пермском крае.

Уже в первое воскресенье сентября на территории четвертой школы появился красочный автобус «Кванториум Фотоника», привлекающий взгляды прохожих. В нем – целый арсенал технических приборов и оборудования для занятий. Вместе с этим прибыли и специалисты.

Педагоги пермского стационарного детского технопарка проводят занятия по нескольким направлениям: промышленный дизайн, ИТ-технологии, виртуальная и дополненная реальность, аэротехнологии, робототехника.

Ребята же разбились на группы, и каждый занимается своим проектом, который выбрал по интересу и по душе. Так, например, в одной аудитории девчонки и мальчишки тренируют умения планового полёта и отрабатывают навыки управления дронами – пока при помощи компьютера и джойстиков, чуть позже – на открытом воздухе. В другой аудитории ребята не только пробуют свои силы в моделировании, став на время инженерами, но и изучают технологические процессы с помощью виртуальной и дополнительной реальности. А некоторые, надев специальные очки, с большим удовольствием и азартом «световыми мечами» «разрубают» движущиеся кубики. Получилась некая «смесь» компьютерной игры и физической нагрузки. «Глубокое погружение в реальность, будто всё происходит по-настоящему. Здесь нужно предельное внимание, развивается мгновенная реакция. Это классно!», – делится ощущениями восьмиклассник Ярослав Носов.

А вот группа учащихся 8 «а» класса. Арсений Белевский, Тимофей Акбаев и Матвей Рыжов – спортсмены со стажем, соответственно, из школьного расписания в приоритете – физкультура. Арсений ходит в Детскую юношескую спортивную школу, занимается лёгкой атлетикой и лыжами. Тимофей с 3 класса посещает секцию футбола и уже выбрал жизненный путь: мечтает стать врачом-хирургом. Матвей же четыре года занимается вольной борьбой, ходит в «Фаворит». А в школе «нажимает» на физику и математику.

Главное увлечение Матвея Пирогова – музыка. Он воспитанник Детской школы искусств, серьезно занимается на отделении вокала и по классу баяна, лауреат различных конкурсов от краевого до международного уровня. Уверен, что свою жизнь свяжет с любимым хобби.

Эту спортивно-музыкальную четвёрку объединило желание: ребята отважились написать проект, который будет полезен городу. А при помощи педагогов и технических возможностей «Кванториума» они намерены создать объёмный макет своего замысла. Это первый день их занятий, и мальчишки пока в раздумьях. Но, как признался Тимофей, скорее всего, это будет зона отдыха с развлечениями для жителей и гостей города. «Если у нас всё получится, и проект одобрят, то обязательно подадим заявку на его реализацию», – говорит Матвей Рыжов.

Юношам уже посчастливилось побывать в пермском «Кванториуме Фотоника», планетарии. Некоторые из них ездили с родителями и в другие парки развлечений.

Каждый из ребят отметил, что проект «Кванториума» – это интересно, увлекательно и полезно. И таких площадок – бесплатных и в шаговой доступности – должно быть больше. «Хорошо, что скоро в Перми на набережной появится еще один парк развлечений», – подытоживает Тимофей Акбаев. Уже сегодня школьники с удовольствием погрузились в процесс разработки и дальнейшего 3D-моделирования.

Итак, первые две недели все участники мероприятия займутся выбранным направлением, определят тему своего будущего проекта, а после уйдут на заочный этап обучения. Дистанционная работа с наставниками и исследование темы, разработка проекта продолжатся четыре месяца. По итогу лучшие проектанты с работами будут приглашены в Пермь для участия в ежегодной кванторианской конференции.

Пожелаем осинским ребятам удачи!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Справка «ОП»

Кроме Осинского, мобильные кванториумы посетят Чернушинский, Чайковский, Суксунский, Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводской и Гремячинский городские округа, а также Бардымский, Куединский, Еловский и Березовский муниципальные районы.

В каждой территории мобильный «Кванториум» побывает дважды. Всего до конца года благодаря курсированию двух технопарков 2400 девчонок и мальчишек из отдаленных территорий Прикамья «прокачают» свои навыки. Мобильный технопарк «Кванториум» позволит организовать обучение, повысить престиж научных профессий и пробудить научно-технический интерес у детей.

Общее количество обучающихся, вовлеченных в работу мобильного технопарка, в Осинском городском округе составит около 200 человек.