Онлайн-диалог продолжается

В группе администрации Осинского городского округа в социальной сети ВКонтакте обратились родители будущих детсадовцев, им было дано подробное разъяснение о приеме детей и прохождении медкомисии. Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него огромная сфера ответственности. Сегодня в муниципалитетах Пермского края налажен и дает свои положительные результаты диалог жителей Пермского края с местной властью через социальные сети и другие мессенджеры.

От такого диалога выигрывают обе стороны. Для жителей – это возможность, минуя многочисленные кабинеты местных администраций и ведомств, получить быстрое решение проблемы, а для муниципальной власти – возможность оперативно получить информацию о проблеме и решить ее в кратчайший срок.

Вот только еще несколько примеров взаимодействия власти и населения через Интернет.

Жительница Очера пожаловалась в соцсетях, что уборка грязи идет только на центральной улице, а другие улицы не прибирают: https://vk.com/wall-461949_39056?reply=39057

Местные власти рассказали об уборке и других улиц города, а в доказательство приложили фотографию: https://vk.com/wall-461949_39056?reply=39112&thread=39057

Житель п. Яйва рассказал в соцсетях о том, что не убирается мусор с контейнерной площадки: https://vk.com/wall-63715529_206452

Власти поселка, увидев это сообщение, подключились к решению вопроса, уже на следующий день мусор был убран: https://vk.com/wall-63715529_206452?reply=206490